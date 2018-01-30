به گزارش خبرگزاری مهر، با رشد فزاینده روابط میان دولتها و تعاملات بینالمللی در قرن بیستم، مطالعه علمی روابط بینالملل مورد توجه پژوهشگران و صاحبنظران بینالمللی قرار گرفت. نظریه لیبرالیسم متعاقب جنگ جهانی اول ۱۹۱۹- ۱۹۱۴ و نظریه رئالیسم پس از جنگ جهانی دوم ۱۹۴۵-۱۹۳۹در مطالعات بینالمللی اهمیت یافت اما با گذشت زمان و تحولات شتابان بینالمـللی نظریههـای متعدد دیگری ظهـور یافت و نظریههـای جریان اصلی یعنی لیبرالیسم و رئالیسم مورد نقد واقـع شد.
با تقویت جـریان نقد و ادبیات فرانظریه زمینه برای طرح دیدگاههای رقیب بیش از گذشته فراهم شد. اهمیت یافتن دین و بویژه اسلام سیاسی در اواخر قرن بیستـم بیان دیدگاههای اسلام را به عنوان نظریه رقیب و جدید مضاعف نمود. در این کتاب ضمن نقـد وبررسـی نظریههای اصـلی روابط بینالمـلل، دیدگاههـای اسـلام جهت زمینهسـازی تدویـن نظـریه اسـلام در قالب مبانی ومنابع، ساختـار، کارگـزاران، اهـداف و غایـت روابـط بینالمـلل بیان میگردد.
کتاب «نظریههای روابط بینالملل» از دو بخش به شرح زیر تشکیل شده است:
بخش اول: نظریهپردازی و بررسی نظریهها در روابط بینالملل
بخش دوم: درآمدی بر روابط بینالملل متعالیه
کتاب «نظریههای روابط بینالملل» درآمدی بر روابط بینالملل متعالیه، به قلم «محمد ستوده» توسط سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی عرضه شده است.
نظر شما