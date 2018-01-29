به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دفتر آیت الله العظمی مکارم شیرازی، این استاد سطوح عالی حوزه در دیدار اعضای تحریریه روزنامه ۱۹ دی اظهار داشت: واقعیت این است که رسانهها در دنیا حرف اول را میزنند و خیلی کارهایی که از طرق دیگر نمیتوان انجام داد از طریق رسانه میتوان انجام داد. به همین دلیل است که ما میبینیم صهیونیستها که گروه فرصت طلب مرموزی هستند نیروی خود را در رسانهها بردند و اهداف شوم خود را از طریق رسانهها محقق میکنند.
وی افزود: با وجود گسترش فضاهای مجازی باز هم رسانه مکتوب جایگاه خود را دارد به عنوان مثال تفسیر نمونه به صورت سی دی در دسترس است اما بسیاری خواهان کتاب آن هستند و مرتب تجدید چاپ میشود نباید تصور کرد که فضای مجازی میتواند جانشین رسانه مکتوب شود.
این مفسر قرآن کریم با تأکید بر این که تصور نکنید که دوران مکتوب تمام شده است، گفت: رسانه مکتوب فوایدی دارد که در رسانههای مجازی نیست، بیشتر میتوان به آن اعتماد کرد و شناخت درباره آن راحتتر است.
وی در مورد مطالعه روزنامههای کشور گفت: تا پیش از این روزنامههای متعدد برای من میآوردند اما دو، سه روزنامه را برگزیدم که یکی از آنها روزنامه ۱۹ دی است زیرا احساس کردم مطالبی را که میخواهم در آنها وجود دارد.
آیت الله مکارم شیرازی اظهار داشت: این روزنامه راه اعتدال را پیش میگیرد، بی اعتنا به مسائل مذهبی نیست و سوم اینکه اخبار زیادی دارد.
وی تصریح کرد: روزنامههای دیگری هستند که با دسترسی به منابع داخلی و خارجی در خبر پیشتاز هستند اما این روزنامه در حد خود از اخبار مهم غافل نمیشود منتها تحلیلها در آن کم است و بهتر است در موضوعات مختلف از صاحبنظران استفاده کند تا برای هدایت جامعه مفیدتر واقع شود.
رسانهها نباید برای مردم وحشت ایجاد کند
استاد سطوح عالی حوزه در مورد عملکرد روزنامهها در کشور گفت: رسانهها، بخصوص روزنامه به دلیل جایگاه آن، نباید برای مردم وحشت ایجاد کند گاهی برخی تیترها از دست انسان خارج میشود باید ارزیابی کرد و مبالغات و آنچه باعث تشویش افکار عمومی میشود را حذف کرد.
وی با بیان این که روزنامهها باید از تیترهای تند و همسو با رسانههای بیگانه خودداری کنند، گفت: به عنوان مثال برخی روزنامهها اغتشاشات اخیر را پررنگ کردند در حالی که به عقیده ما برخلاف آنچه رسانههای بیگانه مطرح کردند مهم نبود زیرا دو سه روزه و حتی بدون توسل به خشونت جمع شد و طبق آماری که از سنین و تحصیلات آنان به ما ارائه دادند این افراد در سطح بالایی نبودند و دشمنان ما گمان کردند اتفاق مهمی افتاده اما اینگونه نبود و با راهپیماییهایی که مردم کردند مشخص شد انقلاب با این حرکتها هرگز تکان نمیخورد.
انتقاد باید توأم با پیشنهاد و تحلیل باشد
آیت الله مکارم شیرازی تأکید کرد: انتقاد باید توأم با پیشنهاد و تحلیل باشد که در این صورت بسیاری از مشکلات کشور حل خواهد شد.
وی افزود: روزنامهای که دارای هدف است این جهات را رعایت میکند اما برخی میخواهند به اصطلاح با اخبار داغ مخاطب را جذب کنند که اقدام درستی نیست.
این مرجع تقلید شیعیان در پایان با بیان این که روزنامهنگاری شغل مشکلی است، دعا کردند که ان شاءالله با عنایات پروردگار موفق باشید.
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