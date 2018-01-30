آیت الله حائری شیرازی نگاهی عمیق به مسئله دشمن شناسی داشت

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم بزرگداشت چهلمین روز ارتحال آیت الله محی الدین حائری شیرازی از اساتید اخلاق حوزه علمیه شامگاه دوشنبه با حضور طلاب، اساتید حوزه و اقشار مختلف مردم قم در مسجد اعظم قم برگزار شد.
در این مراسم آیت الله العظمی مکارم شیرازی، آیت الله ابراهیم امینی، آیت الله سید هاشم حسینی بوشهری و نمایندگان بیوت مراجع عظام تقلید، تعدادی از اعضای جامعه مدرسین حوزه و مجلس خبرگان رهبری حضور داشتند.
همچنین، آیت الله ری شهری، آیت الله خرازی، آیت الله یوسف طباطبایینژاد امام جمعه اصفهان، حجت الاسلام سید علی خمینی یادگار امام راحل و سید مهدی صادقی استاندار قم نیز از دیگر شخصیتهای شرکت کننده در این مراسم بودند.
حجت الاسلام سید مهدی میرباقری عضو مجلس خبرگان رهبری در این مراسم به برخی اقدامات ائمه طهار(ع) در طول تاریخ اشاره کرد و گفت: ائمه معصومین(ع) جامعه شیعی را از اختلاط پرهیز میدادند.
وی افزود: فقها مرزبانان جامعه مؤمنین بوده و همین موجب میشد تا جامعه اسلامی در مقابل نحلهها هیچ وقت منفعل عمل نکند.
استاد حوزه علمیه قم با بیان اینکه یکی از مهمترین مأموریتهای حوزههای شیعی رصدگری بوده است، تصریح کرد: از انجایی که دستگاههای شیطانی به دنبال نفوذ همه جانبه و تغییر فرهنگ دنیای اسلام هستند از این جهت حوزههای شیعی کاملا نقاط نفوذ را میبینند و با آن مقابله میکنند.
حوزههای علمیه باید جلوی نفوذ دشمن را بگیرند
وی با اشاره به اینکه این جریان فقهی فرهنگ عمومی مسلمین را ساخت، گفت: امروز نیز وظیفه و رسالت حوزههای علمیه این است جلوی نفوذ دشمن در دنیای اسلام و جامعه مسلمین را بگیرند.
حجت الاسلام میرباقری، ابراز کرد: برای این منظور مواردی از جمله تفقه در دین لازم و ضروری است و لذا حوزهها باید جلوتر از زمان حرکت کنند و با شناسایی طرحهای آینده دشمن به مقابله با آن بپردازند.
وی با بیان اینکه مهمترین جبهه مقابل اسلام جبهه غرب است، داشتن بصیرت را موضوع مهمی خواند و افزود: فقهای ما در این زمینه بسیار تلاش کردند از جمله آیت الله حائری شیرازی.
رئیس فرهنگستان علوم اسلامی، تفکر، اندیشیدن و رویارویی با مسائل نو پدید را از ویژگیهای آیت الله حائری شیرازی برشمرد و گفت: آیت الله حائری شیرای حقیقتا تفقه در دین داشت و بیش از نیم قرن به مطالعه و تفکر پرداخت.
وی عنوان کرد: آیت الله حائری شیرازی اهل تعمق بود و گاهی مدتها روی یک آیه از قرآن و مسئله میاندیشید و نسبت به دشمن شناسی نگاهی عمیق داشت.
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