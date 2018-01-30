به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی نیروی دریایی ارتش، ناوگروه ۵۰ نداجا متشکل از ناوشکن نقدی، ناوشکن بایندر و ناو پشتیبانی رزمی تنب صبح امروز(سه شنبه) عازم مأموریت شد.

امیردریادار دوم افشین تاشک فرمانده قرار گاه مقدم نداجا،در مراسم بدرقه پنجاهمین ناوگروه نیروی دریایی ارتش در منطقه یکم ولایت در بندرعباس، اظهار داشت: اساتید نهایت کوشش را برای آموزش دانشجویان در سفرهای دریایی به کار بگیرند.

وی با اشاره به اهداف ناوگروه های اعزامی نیروی دریایی ارتش عنوان کرد: هدف از اعزام به دریاهای آزاد نشان دادن توانمندی نیروی راهبردی دریایی است، حضور در آبهای آزاد لازمه یک نیروی راهبردی است.

به گفته فرمانده قرارگاه مقدم ناوگان جنوب نداجا، حضور نیروی راهبردی دریایی ارتش در آبهای آزاد، نشان دادن قدرت و توانمندی جمهوری اسلامی ایران در دریانوردی است.

امیر دریادار دوم تاشک افزود: مبارزه با پروژه ایران هراسی، اشرافیت اطلاعاتی در منطقه تا مدار ۱۰ درجه، حضور در کنار سایر نیروهای دریایی کشورهای مختلف از اهداف اعزام ناوگروه ها است.

وی افزود: هر جا که لازم باشد نیروی دریایی ارتش برای تامین امنیت منافع جمهوری اسلامی ایران حضور خواهد داشت و نشان خواهد داد که واقعا یک نیروی دریایی بین المللی، سیاسی و نظامی است.

گفتنی است در این ناوگروه دانشجویان دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره) نوشهر نیز برای طی دوره کارورزی حضور دارند.