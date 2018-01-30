مشاغل عملیاتی آتش نشانی مشمول قوانین مشاغل سخت شدند

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی بررسی طرح استفساریه تبصره ۲ ماده ۷۰۶ قانون تأمین اجتماعی در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت.

طبق این استفساریه نمایندگان معتقد بودند شهرداری مکلف به پرداخت ۴ درصد مابه التفاوت حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور به سازمان تأمین اجتماعی برای مشاغل عملیاتی آتش نشانی هستند.

نماینده سازمان تأمین اجتماعی در مجلس در مخالفت با این استفساریه گفت: در صورت تصویب این استفساریه آتش نشانان ۵ سال زودتر بازنشسته می شوند که این بار مالی زیادی برای تأمین اجتماعی وارد می کند و این استفساریه قانونگذاری جدید است.

در ادامه علیرضا محجوب عضو کمیسیون اجتماعی و نماینده مردم تهران در دفاع از این استفساریه گفت: این طرح قانون جدید نیست بلکه تأکید بر قانون موجود است زیرا در قانون تأمین اجتماعی نیز آتش نشانی به عنوان مشاغل سخت در نظر گرفته شده است.

متن کامل این استفساریه به شرح زیر است:

آیا متصدیان مشاغل عملیاتی آتش نشانی که بیمه شده تأمین اجتماعی و دارای روابط استخدامی غیرمشمول قانون کار با کارفرمایان خود می باشند و از نظر شهر، محل، نوع و نحوه انجام کار و همچنین ماهیت سخت و زیان آور بودن شغل با مشمولین قانون کار، مشابه و یکسان هستند و کارفرمایان آنها (شهرداریها) به منظور تأمین منابع مالی مورد نیاز اجرای این قانون، براساس اجزای چهار و شش بند ب همین تبصره، مکلف به پرداخت ۴ درصد مابه التفاوت حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور به سازمان تأمین اجتماعی می باشند، مشمول مزایای موضوع تبصره دو ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی و اصلاحات بعدی آن می گردند یا خیر؟

در پاسخ این استفساریه آمده است: بله؛ مشمول کلیه مزایای موضوع تبصره دو ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی و اصلاحات بعدی آن می شوند.

نمایندگان با ۱۶۶ رأی موافق، ۲۱ رأی مخالف ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۰ نماینده حاضر در مجلس این استفساریه را به تصویب رساندند. بر این اساس مشاغل عملیاتی آتش نشانی شامل مشاغل سخت و زیان آور شدند.