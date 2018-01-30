کانون پرورش فکری جایگاه امن کودکان و نوجوانان است

به گزارش خبرنگار مهر ، مدیر کل امور بانوان و خانواده استانداری فارس که در آستانه دهه فجر و در برنامه به یاد کودکی که با حضور مشاورین امور بانوان دستگاه های اجرایی در مرکز فرهنگی هنری شماره ۵ کانون در شیراز برگزار شد، دوشنبه شب خطاب به بانوان و مربیان گفت: ما بزرگترها در این دنیا برای کودکان چه کرده ایم؟ آیا آن ها را هم دچار روزمرگی ها کرده ایم یا با آن ها کودک شده و بچگی کرده ایم.

سیده معصومه دستغیب افزود: کودکان از هر چیزی برای شادی و لذت بردن استفاده می کنند و نباید آن ها را با افکار و خیالات خودمان درگیر کنیم. آن ها زیبا زندگی می کنند و اگر فضا در اختیار خودشان باشد کار تیمی می کنند، دعوا می کنند، آشتی می کنند.

وی گفت: در ما بزرگسالان بعضی از ویژگی های بچگی تثبیت شده ولی کودکان آنقدر پاک و زلالند که همه ویژگی ها را با هم دارند. ما خوشی ها و لذت ها را از بچه ها گرفته ایم.

دستغیب در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اهمیت و جایگاه کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان در تربیت نسل جدید گفت: کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان در جامعه مظلوم واقع شده در حالی که کانون، جایگاه امن کودکان و نوجوانان است و ریشه همه تربیت ها در کودکی و در چنین پایگاهی است.

وی با اشاره به آیه قرآنی «أَلاَ بِذِکْرِ اللّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ» گفت: خداوند در قرآن می فرماید: به یاد خدا دل ها آرام می شود. اگر همین آیه را در قالب فعالیت های هنری به کودکان بیاموزیم دیگر لازم نیست نگران باشیم چرا که کودکان این مفهوم را خوب درک می کنند و در عمق جانشان می نشیند و با آن زندگی می کنند. دستغیب خطاب به بانوان گفت: از این فضا استفاده کنیم، خودمان لذت ببریم تا بتوانیم بچه ها را هم از این لذت برخوردار کنیم. تا خودمان را جای کودک نگذاریم به درک درستی از برخورد با او نمی رسیم.

وی از مشاورین امور بانوان دستگاه های اجرایی خواست با همکاری کانون محیطی را برای استفاده فرزندان کارکنان هر سازمان و استفاده از فعالیت های کانونی فراهم کنند.

زهرا افتخاری، مدیر کل کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان نیز ضمن تبریک فرارسیدن ایام الله دهه فجر گفت: امیدوارم همه شما که در پست های مختلف قرار دارید بتوانید با روحیه ای که امروز پیدا می کنید در راستای رشد، توسعه و پویایی همه فرزندان این مرز و بوم تلاش کنید و از تجربیات خود بهره مندشان کنید.

افتخاری افزود: فرصت مغتنمی است که بتوانیم با یاد کودکی و آموزه های دینی و درس هایی که دهه فجر به ما داده بتوانیم دهه فجر خوب و متفاوتی را برای خودمان و کودکان و نوجوانان رقم بزنیم.

وی با اشاره به فعالیت های کانون، خلاقانه بودن، پویایی و اختیاری بودن انتخاب هر فعالیت و حضور کودکان و نوجوانان را شاخصه اصلی کانون بیان کرد که مربیان توانمند با اجرای برنامه های مختلف برای بچه های علاقه مند با محوریت ترویج فرهنگ کتابخوانی به اجرای فعالیت می پردازند.

این برنامه با اجرای قصه گویی، مسابقه، فعالیت کاردستی، نجوم،نقاشی، نمایش خلاق و سرود همراه بود.

دورهمی به یاد کودکی با حضور مشاورین امور بانوان دستگاه های اجرایی استان فارس در تاریخ ۹ بهمن ماه به میزبانی اداره کل کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان فارس در مرکز فرهنگی هنری شماره ۵ شیراز برگزار شد.