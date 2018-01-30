به گزارش خبرنگار مهر، مهدی حاج‌حیدری صبح امروز در جلسه هماهنگی برگزاری سومین دوره نمایشگاه توانمندی روستائیان و عشایر کشور، با اشاره به برگزاری این نمایشگاه از تاریخ ۱۵ تا ۱۸ اسفندماه در محل دائمی نمایشگاه بین‌المللی تهران، اظهار داشت: این نمایشگاه با حضور تمامی استان‌ها و شهرستان‌های کشور، دستگاه‌های اجرایی مرتبط با خدمت‌رسانی به روستاها و مناطق عشایری، تولیدکنندگان محصولات صنایع‌دستی و روستایی برپا می‌شود.

وی با اشاره به اهداف حضور در این نمایشگاه افزود: آگاهی بازدیدکنندگان از وجود استعدادها، قابلیت‌ها و پتانسیل‌های موجود در مناطق روستایی و عشایری، معرفی روستاهای نمونه و معرفی آنها به‌عنوان الگوی توسعه برای سایر روستاها، معرفی جاذبه‌های فرهنگی، طبیعی و گردشگری، معرفی مشاهیر و استعدادهای جوان، کارآفرینان و … در مناطق روستایی و عشایری، معرفی دارایی‌های معنوی، دارایی مالی و فیزیکی ایجاد ارتباط دوسویه بین شهرنشینان با روستائیان و عشایر، برقراری ارتباط تجاری بین تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان با ایجاد تقاضاهای جدید و شناسایی بازارهای مصرف برای خرید محصولات و تولیدات این مناطق، تقویت روحیه خودباوری و توانمندی در جامعه روستایی و عشایری از مهم‌ترین اهداف برگزاری این نمایشگاه است.

حاج‌حیدری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه شهر تاریخی یزد به‌عنوان شهر میراث جهانی در فهرست آثار یونسکو به ثبت رسیده است، اظهار داشت: آثار و ابنیه تاریخی روستاهای شهرستان و همچنین قابلیت‌های گردشگری این مناطق باید به‌خوبی در سطح کشور شناسانده شوند زیرا روستاهای بخش مرکزی و زارچ نیز می‌توانند در کنار شهر تاریخی یزد مقصد بسیاری از گردشگران و مسافران داخلی و خارجی باشند.

وی خواستار استفاده از توان‌بخش خصوصی در معرفی توانمندی‌های روستایی شهرستان شد و ابراز داشت: انتظار داریم بخشداران مرکزی و زارچ زمینه حضور کارآفرینان را در نمایشگاه فراهم نموده تا این افراد بتوانند به ارائه محصولات خود بپردازند.

معاون فرماندار یزد همچنین با بیان اینکه دولت اهتمام ویژه‌ای در توسعه همه‌جانبه روستاها داشته است، خاطرنشان کرد: سیاست دولت یازدهم و دوازدهم در خدمت‌رسانی به روستاها در کنار توجه به موضوع‌های عمرانی، ارتقای شاخص‌های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی روستائیان نیز بوده است.

حاج‌حیدری، استفاده از ظرفیت نخبگان روستایی در توسعه را ضروری دانست و تصریح کرد: با همکاری و تعامل با گروه‌های مردمی در روستا و تقویت تعامل با بخش خصوصی و صاحب‌نظران می‌توان این روند را سرعت بخشید.