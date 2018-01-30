علیرضا طاقه‌باف در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به طرح‌های بهره‌برداری شده در حوزه صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی در استان یزد اظهار داشت: با بهره‌برداری از ۳۲ طرح در این زمینه در سال جاری، با سرمایه گذاری ۱۳۰۰ میلیارد ریال، برای ۷۷۸ نفر اشتغال ایجاد شده است.

وی افزود: از مجموع ۳۲ واحد به بهره‌برداری رسیده، هشت پروژه شاخص در ایام دهه فجر امسال افتتاح خواهد شد که با سرمایه گذاری ۸۵۹ میلیارد ریال، برای ۳۲۶ نفر اشتغال ایجاد می‌شود.

طاقه باف، افتتاح سردخانه و کشتارگاه صنعتی طیور سپید مرغ شیرکوه که به عنوان بزرگترین کشتارگاه صنعتی طیور تمام اتوماتیک در مرکز و شرق کشور شناخته می شود را از جمله این پروژه ها دانست که در شهرستان اشکذر با سرمایه گذاری ۳۰۰ میلیارد ریالی و ظرفیت تولید سالانه ۲۵ هزار تن زمینه اشتغال ۱۵۰ نفر را فراهم کرده است.

وی همچنین از بهره برداری بزرگترین سردخانه ذخیره ای استان در منطقه بندر خشک پیشگامان مهریز خبر داد که در این پروژه با ۳۵۰ میلیارد ریال سرمایه و ظرفیت تولید سالانه ۱۵ هزار تن ۲۰ نفر به کار گرفته شده اند.

طاقه باف، راه اندازی نخستین واحد فرآوری زیتون استان در روستای سریزد مهریز را از دیگر پروژه های شاخص افتتاحی در این ایام برشمرد که با افتتاح آن گام بلندی در راستای ترویج کشت و مصرف محصول کم آبخواه و مفید زیتون برداشته خواهد شد.

مدیر صنایع تبدیلی و غذایی جهاد کشاورزی استان یزد عنوان کرد: برای این پروژه ۵۰ میلیارد ریال هزینه شده که با ظرفیت تولید سالانه هزار و ۷۰۰ تن، ۴۰ نفر به کار گمارده می شوند.

طاقه باف همچنین از افتتاح اولین واحد مکانیزه، اتوماتیک و تحت اتوماسیون بوجاری و روغن کشی کنجد به صورت ۱۰۰ درصد کنجد خالص و بدون مصرف آب در کشور خبر داد و افزود: این واحد تولیدی در شهرک صنعتی یزد با سرمایه گذاری ۹۰ میلیارد ریال، ظرفیت تولید سالانه هزار و ۶۰۰ تن محصول و اشتغال آفرینی برای ۱۸ نفر شروع به کار خواهد کرد.

مدیر صنایع تبدیلی و غذایی جهاد کشاورزی استان یزد، سایر پروژه های مورد بهره برداری را شامل بسته بندی میوه و دیگر محصولات گلخانه ای و سردخانه در روستای فهرج، ترمینال ضبط پسته در روستای خرم آباد ابرکوه، واحد فرآورده های کنجدی در اردکان و بسته بندی میوه در روستای احمدآباد مشیر یزد برشمرد و بیان کرد: این پروژه ها نیز با مجموع ۶۹ میلیارد ریال سرمایه گذاری، ۱۴ هزار و ۹۸۰ تن تولید ظرفیت سالانه موجب اشتغال‌آفرینی مستقیم برای ۹۸ نفر شده اند.

طاقه باف با اشاره به اینکه برای راه اندازی این پروژه ها ۲۵۰ میلیارد ریال اعتبار تخصیص یافته است، بیان کرد: اعتبار این پروژه از صندوق توسعه ملی و خط اعتباری مکانیزاسیون تامین شده و امیدواریم با سرمایه گذاری در صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی استان، شاهد پیشرفت و توسعه بیش از پیش بخش کشاورزی و اقتصادی استان باشیم.