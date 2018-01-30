به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی رایتل تماس صوتی درون شبکه این اپراتور از دقیقهای ۶۲۰ به دقیقهای ۴۹۹ ریال کاهش یافت همچنین تعرفه تماس صوتی برون شبکه از دقیقهای ۸۵۲ به دقیقهای ۵۹۹ ریال رسید.
گفتنی است این تعرفه پایینترین تعرفه تماس صوتی سیمکارت اعتباری است و علاوه بر مشترکین اعتباری این اپراتور، برای آن دسته از افرادی که به شبکه رایتل ترابرد کردهاند و یا در آینده مراحل ترابرد خود را تکمیل کنند، لحاظ خواهد شد.
با این کاهش تعرفه مشترکین سیمکارتهای اعتباری رایتل میتوانند با اپراتورهای دیگر با پرداخت ۵۹۹ ریال به ازای هر دقیقه مکالمه کنند.
لازم به ذکر است پیش از این نیز رایتل با ارایه تعرفه دقیقهای ۸۵۲ ریال برای مکالمه برون شبکه مشترکین خطوط اعتباری، ارایه دهنده پائینترین نرخ تعرفه مکالمه بوده است.
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