  1. استانها
  2. لرستان
۱۰ بهمن ۱۳۹۶، ۱۴:۰۹

مدیر عامل شرکت گاز لرستان:

۶۹ درصد مشترکین لرستانی قبض گاز خود را غیرحضوری پرداخت می‌کنند

۶۹ درصد مشترکین لرستانی قبض گاز خود را غیرحضوری پرداخت می‌کنند

خرم‌آباد- مدیر عامل شرکت گاز لرستان گفت: ۶۹ درصد مشترکین لرستانی قبض گاز خود را به صورت غیرحضوری پرداخت می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا لطفعلیان با اشاره به اینکه در ۹ ماه نخست امسال بیش از ۶۹ درصد قبوض صادر شده گاز از طریق روش های غیرحضوری پرداخت شده است، اظهار داشت: در سالهای ۹۵ و ۹۴ به ترتیب ۴۶ و ۴۱ درصد قبوض صادر شده گاز با روش های غیرحضوری پرداخت شد و امیدواریم با روند رو به رشدی که وجود دارد همه قبوض بصورت غیر حضوری پرداخت شوند.

وی خاطرنشان کرد: از جمله مزایای پرداخت غیرحضوری قبوض می توان به صرفه جویی در زمان، سهولت استفاده، هزینه پایین، کاهش خطر گم شدن و به سرقت رفتن پول و ... اشاره کرد و شاید مهمترین معایب پرداخت الکترونیکی را نیاز به دسترسی به اینترنت و خطر هک شدن عنوان کرد که امروزه با توسعه زیرساخت های مخابراتی و نرم افزارهای کاربری امن این محدودیت ها تا حد زیادی مرتفع شده است.

مدیر عامل شرکت گاز لرستان افزود: امیدواریم با توسعه زیرساخت های اینترنتی بتوانیم سایر خدمات شرکت گاز را نیز بصورت غیرحضوری انجام دهیم تا موجب آسایش بیشتر مشترکین شود.

کد مطلب 4214478

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها