به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا لطفعلیان با اشاره به اینکه در ۹ ماه نخست امسال بیش از ۶۹ درصد قبوض صادر شده گاز از طریق روش های غیرحضوری پرداخت شده است، اظهار داشت: در سالهای ۹۵ و ۹۴ به ترتیب ۴۶ و ۴۱ درصد قبوض صادر شده گاز با روش های غیرحضوری پرداخت شد و امیدواریم با روند رو به رشدی که وجود دارد همه قبوض بصورت غیر حضوری پرداخت شوند.

وی خاطرنشان کرد: از جمله مزایای پرداخت غیرحضوری قبوض می توان به صرفه جویی در زمان، سهولت استفاده، هزینه پایین، کاهش خطر گم شدن و به سرقت رفتن پول و ... اشاره کرد و شاید مهمترین معایب پرداخت الکترونیکی را نیاز به دسترسی به اینترنت و خطر هک شدن عنوان کرد که امروزه با توسعه زیرساخت های مخابراتی و نرم افزارهای کاربری امن این محدودیت ها تا حد زیادی مرتفع شده است.

مدیر عامل شرکت گاز لرستان افزود: امیدواریم با توسعه زیرساخت های اینترنتی بتوانیم سایر خدمات شرکت گاز را نیز بصورت غیرحضوری انجام دهیم تا موجب آسایش بیشتر مشترکین شود.