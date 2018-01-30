تحقق بزرگترین عملیات خاکی در فرودگاه یاسوج/ افتتاح فاز توسعه

به گزارش خبرنگار مهر، علی محسنیان ظهر سه شنبه در جلسه کارگروه برونگرایی اقتصاد و توسعه صادرات غیرنفتی استان افزود: یک میلیون و ۳۰۰ هزار مترمکعب خاکریزی با دفعات ۱۷۳ هزار بار کامیون در فرودگاه یاسوج محقق شده است.

محسنیان با بیان اینکه طی دو سال گذشته ۳۰ میلیارد تومان در راستای توسعه و تجهیز فرودگاه یاسوج هزینه شده است، ابراز کرد: طی بهمن ماه شاهد افتتاح فاز توسعه این فرودگاه خواهیم بود.

مدیرفرودگاه یاسوج با تاکید بر اینکه توسعه فرودگاه یاسوج امکان نشستن هواپیماهای متوسط را محقق کرده است، عنوان داشت: رایزنی با شرکت های هواپیمایی برای برقراری و توسعه پروازها در فرودگاه یاسوج مورد تاکید است.

محسنیان با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه توسعه فرودگاه یاسوج، ابراز داشت: توسعه باند، بهسازی، توسعه تجهیزات روشنایی و بهبود ظرفیت سالنی نیز انجام شده است.

محسنیان با بیان اینکه در سال ۹۵، چهار هزار نفر از مردم استان از فرودگاه شیراز برای سفر به عتبات عالیات استفاده کرده اند، عنوان کرد: با ایجاد و توسعه ظرفیت ها می توان پرواز خارجی از فرودگاه یاسوج را برقرار کرد که همکاری بخش های متولی برای تحقق آن ضروری است.

مدیرفرودگاه یاسوج طول باند فرودگاه یاسوج را ۳۲۰۰ متر و مجهز به روشنایی دانست و از اجرای سیستم های کمک ناوبری در فرودگاه خبر داد.