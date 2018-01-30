ایران فاکتورهای لازم یک قدرت منطقه ای را دارد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد باقر خرمشاد کارشناس مسائل منطقه ای در نشست "ایران به مثابه قدرت منطقه ای الزامات؛ تهدیدات و فرصت ها" اظهار کرد: ایران امروز یک قدرت منطقه ای است چرا که از عوامل مختلف قدرت برخوردار است و مجموعه فاکتورهای لازم برای قدرت منطقه ای بودن را داراست.

وی گفت: ما رقبای سرسختی را هم در منطقه داریم، هم در حوزه تمدن اسلامی و هم فارغ از آن کشورهایی چون عربستان و ترکیه و سابق بر این مصر و هند و سوریه هم داعیه دار قدرت منطقه ای بودند که البته قدرت منطقه بودن الزامات، تهدیدات و فرصت هایی را دارد که باید مورد توجه بیشتری قرار گیرد.

خرمشاد افزود: ما در سند ۱۴۰۴ داریم که باید بزرگترین و اولین قدرت منطقه ای در حوزه های مختلف باشیم. اینکه ما در جایگاه قدرت منطقه ای باشیم یکی از مواردی است که مورد تاکید امام راحل و رهبری معظم انقلاب اسلامی هم بوده است.

کارشناس مسائل منطقه ای تصریح کرد: وزیر خارجه آمریکا اخیرا گفته یکی از نگرانی ها و دغدغه های ما نفوذ و قدرت ایران در منطقه است.