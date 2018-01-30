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۱۰ بهمن ۱۳۹۶، ۱۵:۰۱

خرمشاد:

ایران فاکتورهای لازم یک قدرت منطقه ای را دارد

ایران فاکتورهای لازم یک قدرت منطقه ای را دارد

کارشناس مسائل منطقه ای با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران از عوامل مختلف قدرت برخوردار است، گفت: ایران مجموعه فاکتورهای لازم برای یک قدرت منطقه ای بودن را دارا است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد باقر خرمشاد کارشناس مسائل منطقه ای در نشست "ایران به مثابه قدرت منطقه ای الزامات؛ تهدیدات و فرصت ها" اظهار کرد: ایران امروز یک قدرت منطقه ای است چرا که از عوامل مختلف قدرت برخوردار است و مجموعه فاکتورهای لازم برای قدرت منطقه ای بودن را داراست.

وی گفت: ما رقبای سرسختی را هم در منطقه داریم، هم در حوزه تمدن اسلامی و هم فارغ از آن کشورهایی چون عربستان و ترکیه و سابق بر این مصر و هند و سوریه هم داعیه دار قدرت منطقه ای بودند که البته قدرت منطقه بودن الزامات، تهدیدات و فرصت هایی را دارد که باید مورد توجه بیشتری قرار گیرد.

خرمشاد افزود: ما در سند ۱۴۰۴ داریم که باید بزرگترین و اولین قدرت منطقه ای در حوزه های مختلف باشیم. اینکه ما در جایگاه قدرت منطقه ای باشیم یکی از مواردی است که مورد تاکید امام راحل و رهبری معظم انقلاب اسلامی هم بوده است.

کارشناس مسائل منطقه ای تصریح کرد: وزیر خارجه آمریکا اخیرا گفته یکی از نگرانی ها و دغدغه های ما نفوذ و قدرت ایران در منطقه است.

کد مطلب 4214548
محمد مهدی ملکی

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