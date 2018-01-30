۷۵ پروژه بخش کشاورزی دهه فجر در مازندران بهره برداری می شود

به گزارش خبرنگار مهر، دلاور حیدرپور بعدازظهر سه شنبه در نشست با خبرنگاران با گرامیداشت فرا رسیدن دهه فجر با بیان اینکه بیش از ۹ هزار خانوار روستایی و بهره بردار از طرح های دهه فجر بهره مند می شوند ، اظهار داشت : ۱۴ پروژه در بخش تولیدی ، زراعت و باغبانی و ۵۹ پروژه نیز در بخش آب و خاکی و کارهای زیر بنایی در ۱۱۱ روستا انجام می شود.

وی به سرمایه گذاری بخش خصوصی در بخش کشاورزی اشاره کردو افزود: ۱۷۲ میلیارد ریال حجم سرمایه گذاری خصوصی در بخش کشاورزی است که در دهه فجر به بهره برداری می رسد.

حیدرپور رقم تسهیلات ارائه شده در بخش کشاورزی را ۶۶۳ میلیارد ریال عنوان کردو اظهار داشت :از این میزان ۵۶۵ میلیارد ریال جذب شد و به صورت ماشین آلات کشاورزی در اختیار کشاورزان قرار گرفت که حدود ۸۵ درصد از اعتبارات ابلاغی را شامل می شود.

رئیس جهاد کشاورزی مازندران با بیان اینکه در سال جاری زراعی بالاترین برداشت مکانیزاسیون برنج را در استان داشتیم ، تصریح کرد: ۸۵درصد از برداشت به صورت مکانیزاسیون بود که کاهش ۴۵ درصدی هزینه تولید را در زراعت برنج در پی داشته است.

وی به راه اندازی سامانه بهین یاب در قالب بسته رونق تولید اشاره کردو یاد آور شد : در سال گذشته رقم قابل توجهی در این بخش به صورت تسهیلات پرداخت شده که ۹۰۰ طرح را شامل شده است.

حیدرپور با بیان اینکه این سامانه در سال جاری نیز در بخش پرداخت تسهیلات فعال بوده است ، ادامه داد: امسال حدود دو هزار و ۷۰۰ تقاضا در این سامانه به ثبت رسیده است که از این تعداد هزارو ۱۹۰ طرح بررسی و به بانک ها معرفی شدند.

رئیس جهاد کشاورزی مازندران به مبلغ ۵۶۵ میلیارد ریالی پرداخت شده در این طرح اشاره و عنوان کرد: ۳۷۸ طرح در حال تکمیل مدارک است و ۲۰۵ طرح نیز تکمیل شده و ۴۸ طرح به تصویب رسیده است و تعداد ۱۹۸ طرح توانستند تسهیلات را دریافت کنند.

وی با اعلام اینکه از محل صندوق توسعه ملی و در راستای سیاست دولت برای اشتغال روستایی حدود یک و نیم میلیارد دلار در اختیار دولت قرار گرفته است ، افزود:از این میزان اعتبار در مرحله اول حدود ۱۶۵ میلیارد تومان به مازندران ابلاغ شده است.

حیدرپور به راه اندازی سامانه «کارا» اشاره کردو ثبت نام متقاضیان را در این سامانه ضروری دانست و بیان داشت: طبق آخرین آمار بیش از هزارو ۳۰۰نفر در این سامانه ثبت نام کردند که ۹۵۰ مورد مربوط به بخش کشاورزی بوده است.

رئیس جهاد کشاورزی مازندران به صدور مجوز و ارائه خدمات در زمینه طرح های کشاورزی و صنایع وابسته اشاره کردو افزود: اقدامات مطلوبی در این زمینه صورت گرفته به طوری که با تغییر مدیریت اجرایی در استان و نگاه ویژه به کارهای اجرایی از تغییر کاربری های غیر مجاز جلوگیری کردیم.

وی به ایجاد طرح تحول در روستا اشاره کردو منابع پیش بینی شده برای این امر را مطلوب دانست و بیان داشت: در هر شهرستان با انتخاب یک روستا به عنوا ن پایلوت انجام طرح های اشتغالزایی روستایی و طرح تحول ر را مدنظر قرار خواهیم داد.

حیدر پور به بیان توضیحات بیشتری در این خصوص پرداخت و خاطر نشان کرد: از تسهیلات یارانه دار برای توسعه اشتغال روستایی به همراه بهره مندی از ظرفیت های خالی این مناطق در زمینه های بوم گردی ، گردشگری کشاورزی ، پرورش ماهی ، نوقان داری و پرورش قارچ و گل های زینتی استفاده خواهیم کرد.