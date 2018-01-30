اکران۱۲فیلم جشنواره فجر درگیلان/«فیلشاه» در بخش کودک اکران می شود

به گزارش خبرنگار مهر، فیروز فاضلی در نشست خبری که ظهر سه شنبه برگزار شد، اظهار کرد: ۱۲ فیلم سی و ششمین جشنواره فیلم فجر در بخش سودای سیمرغ در استان گیلان اکران می شود.

وی با بیان اینکه این فیلم ها از تاریخ ۱۴ تا ۲۲ بهمن ماه در سینما میرزا کوچک رشت اکران می شود، افزود: جشن دلتنگی، هایلایت، مصادره، اتاق تاریک، عرق سرد، تنگه ابوقریب، لاتاری، کامیون، شعله ور، امپراطور جهنم، سرو زیرآب و فیلشاه ۱۲ فیلم اکرانی در استان گیلان هستند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان با بیان اینکه این فیلم ها در چهار سانس در ساعت های ۱۰ صبح، ۱۶ الی ۲۰ عصر اکران می شوند، گفت: فیلم فیلشاه در بخش کودک این جشنواره و ساعت ۱۰ صبح اکران می شود.

وی در ادامه زمان و محل برگزاری مراسم افتتاحیه جشنواره رأس ساعت ۱۸:۳۰ بعدازظهر روز جمعه ۱۳ بهمن در مجتمع فرهنگی و هنری خاتم الانبیا اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان رشت اعلام کرد.

فاضلی با اشاره به بلیت فروشی برای این جشنواره، گفت: فروش بلیت فیلم های اکرانی این جشنواره از روز پنج شنبه ۱۲ بهمن ماه و از طریق سایت «هفت ساز» انجام می شود.

وی همچنین در ادامه این نشست به عملکرد این اداره کل در حوزه سینما نیز اشاره کرد و افزود: استان گیلان دارای ۱۲ سالن سینمایی است که از این میان ۹ سالن فعال و سه سالن غیرفعال است.

به گفته این مسئول از ابتدایی سال ۹۶ تاکنون ۳۵ فیلم در این سینما اکران شده است.