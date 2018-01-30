به گزارش خبرنگار مهر، سید ناصر اسحاقی بعدازظهر سه‌شنبه در جمع خبرنگاران تصریح کرد: اکران فیلم‌ها در فاصله زمانی ۱۳ تا ۲۲ بهمن‌ماه در سینما قدس اردبیل پیش‌بینی شده است.

وی افزود: برنامه زمانی فیلم‌ها در ساعت‌های ۱۰، ۱۶، ۱۸:۳۰ و ۲۱ تدارک دیده شده و تقریباً هر فیلم در سه نوبت اکران می‌شود تا علاقه‌مندان بتوانند به تماشای فیلم دلخواه خود بنشینند.

مدیرکل ارشاد اسلامی استان تأکید کرد: در بین فیلم‌ها پنج فیلم در حوزه کودک و ۱۱ مورد منتخب سودای سیمرغ است و هم‌زمان با برگزاری جشنواره در تهران، فیلم‌های منتخب در اردبیل اکران می‌شود.

به گفته اسحاقی سال گذشته زمینه اکران فیلم‌های فجر در اردبیل فراهم نشد اما امسال با رونق سینماها در اردبیل فرصت اکران هم‌زمان برای هنردوستان و اهالی سینما فراهم شده است.

وی ابراز امیدواری کرد با برگزاری این برنامه نقش و اهمیت سینما در بین اقشار مختلف مردمی نهادینه شده و برای هنرمندان نیز فرصت تماشا و نقد آخرین تولیدات سینمایی فراهم شود.