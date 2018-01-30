۵ واحد فناور در دانشگاه آزاد دامغان دایر می شود

به گزارش خبرنگار مهر، عباس علایی نوین عصر سه‌شنبه در نشست خبری خود با حضور خبرنگاران و اصحاب رسانه به میزبانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان با بیان اینکه درآمد این واحد دانشگاهی رقمی معادل ۱۶۸ میلیارد و ۱۰۸ میلیون و ۲۱۸ هزار و ۶۹۰ ریال را شامل می‌شود، ابراز داشت: از این مبلغ ۱۵۳ میلیارد و ۴۶۴ میلیون و ۲۶۸ هزار و ۵۱۲ ریال هزینه شده است.

وی از راه‌اندازی واحد گلخانه هیدروپیک و مدرن در این دانشگاه خبر داد و افزود: با راه‌اندازی این واحد گلخانه برای ۴۰۰نفر به صورت مستقیم و غیر مستقیم شغل ایجاد می‌شود و برای این واحد دانشگاهی نیز ۶۰ میلیارد تومان سوددهی به همراه خواهد داشت.

پنج واحد فناور در دانشگاه آزاد دامغان دایر می شود

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی دامغان ضمن بیان اینکه به دنبال ایجاد مراکز رشد در این دانشگاه هستیم، ابراز داشت: با توجه به اینکه توسعه شرکت های دانش بنیان به رشد و شکوفایی دانشگاه‌ها کمک می‌کند لذا با پیگیری‌های انجام‌شده پنج واحد فناوری در دانشگاه آزاد دامغان ایجاد می‌شود.

علایی نوین در ادامه تصریح کرد: راه‌اندازی مرکز رشد علوم دارویی و همچنین مرکز بسته‌بندی خشکبار از سوی دانشگاه آزاد دامغان گام موثری در راستای توسعه پزشکی و علوم کشاورزی دامغان محسوب می‌شود که این واحدهای به‌زودی در این دانشگاه دایر خواهد شد.

وی بابیان اینکه اجازه نمی‌دهیم دانشکده داروسازی به مکان دیگری رود، تصریح کرد: یکی از اقدامات اساسی در راستای حفظ و نگهداری دانشکده داروسازی دانشگاه آزاد واحد دامغان راه‌اندازی واحد خیران این دانشکده است که با پشتوانه علمی بتوانیم داشته‌های شهرستان را حفظ کنیم.

۸ اختراع در دانشگاه دامغان به ثبت رسید

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی دامغان ضمن بیان اینکه با مشارکت یک خیر مراحل قانونی احداث بیمارستان از سوی سازمان مرکزی دانشگاه آزاد و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در حال انجام است، ابراز داشت: راه‌اندازی این واحد علاوه بر تامین نیاز مردم دامغان از نظر درمان نیاز آن‌ها را از مراجعه به شهرهای دیگر و نگرانی بابت افزایش هزینه‌ها برطرف می‌کند.

علایی نوین با بیان اینکه سال گذشته دو اختراع در این دانشگاه ثبت‌شده است، تصریح کرد: هشت اختراع ثبت‌شده طی سال جاری از دستاوردهای این دانشگاه محسوب می‌شود.

وی بابیان اینکه سال گذشته ۱۸۹ مقاله در این دانشگاه ارائه‌شده بود، ابراز داشت: این رقم در سال جاری ۱۰۸ مقاله را شامل می‌شود و همچنین از نظر تعداد مقالات آی. اس. آ سال گذشته ۷۵ مقاله و امسال ۹۷ مقاله به چاپ رسید.