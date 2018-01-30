۱۲هزار و ۵۰۰ اصله درخت در کرمان هرس شد

ایمان سیف الهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بیش از ۳۵۰ هزار نهال فصلی در دی ماه سال جاری در شهر کرمان کاشته شده است.

وی با اشاره به کاشت بیش از پنج هزار نهال دائمی افزود: همچنین ۷۶۰ درخت و هفت هزار درختچه نیز کاشته شده است.

سیف الهی اظهار داشت: بیش از یک هزار و ۳۰۰ متر مکعب خاک و نخاله جمع آوری شده و ۲۶ هزار متر مربع نیز تسطیح صورت گرفته است.

سیف الهی از یک هزار و۴۰۰ متر مکعب خاک ریزی و کوددهی خبر داد و تصریح کرد: بیش از ۱۲ هزار و۶۰۰ اصله درخت هرس شده است.

مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز با اشاره به ۷۸ هزار متر مربع وجین علف هرز گفت: ۸۹ هزار متر مربع عملیات لایروبی نیز اجرا شده است.