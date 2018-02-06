انتشار دو دفتر شعر تازه در نشر مروارید

به گزارش خبرنگار مهر، انتشارات مروارید دفتر شعری از ساغر شفیعی را با عنوان «چشمانت اگر نیلی بود» را روانه بازار کتاب کرد.

این دفتر شعر ۹۹ قطعه شعر به طور عمده کوتاه از این شاعر را که دارای نگاهی عاشقانه و اجتماعی است در خود قرار داده است.

در بخشی از اشعار این کتاب می‌خوانیم:

سلام کلمه‌های دست آموزم

کبوتران سپید

طوقی

پاپری

که بر لب ایوان من راه می‌روید

با ادا اطوارهای بهارانه

و همین که دانه بپاشم به روی این دفتر

جفت جفت روی همین سطرها

ترانه‌ای عاشقانه تحریر می‌کنید

سلام بهار بی‌پروا

که خیال جفت شدن در سر مصراع‌ها می‌اندازی

غزلی

با ردیف بغ‌بغوی کبوتر

لانه در دلم دارد

این دفتر شعر چهارمین دفتر شعر ساغر شفیعی پس از مجموعه‌های وقتی باران پیانو می‌زند، حالا نام دیگری دارم و من هم از شاعران دهه چهل هستم به شمار می‌رود که توسط نشر مروارید با قیمت ۱۴۵۰۰ تومان منتشر شده است.

همچنین نشر مروارید دفتر شعری از منیره پرورش را با عنوان «رابطه برگ‌ها گاهی به هم می‌خورد» را منتشر کرد.

این دفتر شعر پنجمین اثر وی پس از مجموعه های «من، تو، مقصر ویرگول است»، «چتری برای خاک»، «فقط همین نیست»، «من از حالا شروع شدم»، «هی!» و «تو یک هجا بودی، من بیدارت کردم» به شمار می‌رود

در بخشی از اشعار این مجموعه می‌خوانیم:

میوه‌های روی میز

غمیگین رنگ می‌شوند

نیستی

***

کاش بادبان بسته‌ای بود دست‌هایت

نمی‌گفتم دوستت دارد

اتاق بی‌ادامه

می‌مرد

این دفتر شعر با قیمت ۱۰ هزار تومان منتشر شده است.