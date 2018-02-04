باغ موزه دفاع مقدس دزفول افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، بهزاد جولایی مدیر مرکز فرهنگی دفاع مقدس دزفول صبح امروز یکشنبه در آئین افتتاح این باغ موزه دفاع مقدس اظهار کرد: مرکز فرهنگی دفاع مقدس دزفول دارای واحد اسناد و پژوهش، کتابخانه تخصصی دفاع مقدس، موزه ای مسقف و پارک موزه است که در طراحی آن فضای سبز، یادمان شهدای گمنام، سردرب، گونه های گیاهی نخل و زیتون و فضای موزه ای دفاع مقدس و همچنین مکانی برای استقرار ادوات جنگی و ماکت شهر موشکی دزفول گنجانده شده است.



وی با بیان اینکه امروز فاز نخست این مرکز یعنی باغ موزه افتتاح شد، افزود: همچنین تالاراجتماعات به نام شهید سوداگر، یادمان هشت شهید گمنام، سایت اداری، گروه روایتگران شهدای دزفول و ستاد تدوین عملیات لشکر از دیگر بخش های مرکز فرهنگی دفاع مقدس دزفول است.

جولایی عنوان کرد: عملیات اجرایی این مرکز از سال ۷۸ با ۱۶ هزار و ۴۲۰ مترمربع مساحت آغاز شده و در سالهای اخیر اجرای طراحی این مرکز به صورت مرحله ای پیش رفته است.

جولایی گفت: به مناسبت چهارم خرداد، روز مقاومت و پایداری و روز دزفول، بخش موزه مسقف مرکز فرهنگی دفاع مقدس دزفول با برخورداری از ۱۳ هزار مترمربع مساحت افتتاح شد.

مدیر مرکز فرهنگی دفاع مقدس دزفول با بیان اینکه تاکنون ۴۰ میلیارد ریال اعتبار برای احداث باغ موزه هزینه شده است، گفت: اعتبار مورد نیاز برای راه اندازی موزه زیرزمینی این مرکز نیز ۳۰ میلیارد ریال است.

جولایی همچنین اضافه کرد: در این مرکز به طور کلی ۱۵۰ هزار سند مکتوب، ۲۳۰ هزار قطعه عکس، ۵۰ هزار دقیقه صوت و ۱۹ هزار دقیقه فیلم مستند از ایام دفاع مقدس نگهداری می شود.

مدیر مرکز فرهنگی دفاع مقدس دزفول بیان کرد: در باغ موزه این مرکز، تسلیحات سنگین غنیمتی از متجاوزان عراقی شامل تانک، توپ، نفربر، مجموعه ای از دستاوردهای نیروی هوا فضای سپاه شامل چهار فروند موشک ساخت این نیرو و یک فروند موشک روسی، ماکت هواپیمای جنگنده f۵ در ابعاد واقعی، مزار مطهر هشت شهید گمنام، بقایای هواپیمای سرنگون شده عراقی به دست پدافند هوایی دزفول، محل بازی کودکان و سایر ادوات سنگین و نیمه سنگین دوران دفاع مقدس در نظر گرفته شده است.

در مراسم افتتاح این باغ موزه که در تالار اجتماعات مرکز فرهنگی دفاع مقدس برگزار شد، استاندار خوزستان، سردار شاهوارپور فرمانده سپاه حضرت ولی عصر استان خوزستان، آیت الله حیدری نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان و جمع دیگری از مسئولان نظامی، انتظامی و اجرایی از استان و شهرستان حضور داشتند.

با افتتاح این مرکز، در حال حاضر دو مرکز فرهنگی دفاع مقدس در خوزستان و در شهرهای خرمشهر و دزفول وجود دارد که سومین مرکز استان در اهواز در حال طراحی است.

در چند روز گذشته استاندار خوزستان طی بازدیدی از این مرکز ۹ میلیارد ریال اعتبار دولتی برای اجرای فاز دوم مرکز دفاع مقدس دزفول تصویب کرد.