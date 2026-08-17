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۲۶ مرداد ۱۴۰۵، ۵:۵۳

روایت ۱۶۹ شب پایداری مردم بهاباد در سنگر خیابان

روایت ۱۶۹ شب پایداری مردم بهاباد در سنگر خیابان

یزد - مردم بهاباد در شب ۱۶۹ از حماسه حضور، ایستادگی خود به نظام، رهبر شهید انقلاب و آرمان‌ها نشان دادند.

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کد مطلب 6918690

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