https://mehrnews.com/x3cPBM ۲۶ مرداد ۱۴۰۵، ۵:۵۳ کد مطلب 6918690 استانها یزد استانها یزد ۲۶ مرداد ۱۴۰۵، ۵:۵۳ روایت ۱۶۹ شب پایداری مردم بهاباد در سنگر خیابان یزد - مردم بهاباد در شب ۱۶۹ از حماسه حضور، ایستادگی خود به نظام، رهبر شهید انقلاب و آرمانها نشان دادند. دریافت 10 MB کد مطلب 6918690 کپی شد مطالب مرتبط دو قلاده پلنگ ایرانی در پناهگاه حیات وحش «کمکی» بهاباد آبشخور حیاتوحش زارکوئیه شهرستان بهاباد احیا شد امام جمعه بهاباد: کودتای۲۸مرداد نشان داد نمیتوان به آمریکا اعتماد کرد ۱۷۷ شب حماسه حضور در یزد؛ قلبها همچنان در سینه خیابان میتپد لایروبی چشمههای پناهگاه حیاتوحش کم کی بهاباد مشارکت بیش از ۵۰ هزار نوجوان و جوان یزدی در طرحهای اوقات فراغت بسیج ۳۰ بیمار دیالیزی شهرستان بهاباد راهی مشهد مقدس شدند مکتب سیاسی امام حسن عسکری (ع)؛ الگوی ایستادگی در برابر فشارهای استکبار قلم به جای قدم؛ روایت حماسه معلمان هنرمند یزدی در میدان حماسه برچسبها یزد انقلاب اسلامی ایران حماسه حضور اجتماع مردمی
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