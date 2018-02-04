نصب آفیس جدید مایکروسافت فقط در ویندوز ۱۰

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسلش گیر، شرکت مایکروسافت از زمان عرضه ویندوز ۱۰ تلاش کرده تا به هر نحو ممکن کاربران را به استفاده از سیستم عامل مذکور ترغیب کند. یکی از این روش ها پایان پشتیبانی از نرم افزارهای محبوب تولیدی در صورت عدم نصب ویندوز ۱۰ بوده است.

این شرکت به تازگی اعلام کرده کاربران در صورت استفاده از ویندوزهای قدیمی تنها می توانند از نسخه های کهنه تر برنامه آفیس استفاده کنند. البته یک راه حل دیگر برای این مشکل استفاده از خدمات تحت وب برنامه آفیس از طریق سرویس آفیس ۳۶۵ است.

علیرغم تلاش های مایکروسافت استقبال از ویندوز ۱۰ با سرعت مطلوب از نظر این شرکت رخ نداده است. مایکروسافت اعلام کرده که پشتیبانی از آفیس ۲۰۱۹ تا ۵ سال ادامه می یابد و احتمالا برای دو سال دیگر نیز تمدید خواهد شد. کاربران رایانه های مک اپل می توانند بدون نگرانی مشابه، آفیس ۲۰۱۹ را بر روی هر نسخه ای از این سیستم عامل نصب کنند.

آفیس ۲۰۱۹ در نیمه دوم سال ۲۰۱۸ عرضه می شود و شامل برنامه های ورد، پاروپوینت، اکسل و غیره خواهد بود.