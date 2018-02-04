  1. هنر
  2. سینمای ایران
۱۵ بهمن ۱۳۹۶، ۱۰:۲۱

معرفی هیات انتخاب و داوری بخش عکس جشنواره منطقه‌ای کاشان

معرفی هیات انتخاب و داوری بخش عکس جشنواره منطقه‌ای کاشان

اسامی هیات انتخاب و داوری بخش عکس پنجاه ‌و نهمین جشنواره منطقه‌ای سینمای جوان کاشان اعلام شد.

به ‌گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل عباسی، رضا معطریان و امیرعباس مهندس به‌ عنوان هیات انتخاب و داوری بخش عکس پنجاه‌ و نهمین جشنواره منطقه‌ای سینمای جوان کاشان معرفی شدند.

پنجاه‌ و نهمین جشنواره منطقه‌ای سینمای جوان در سه بخش مسابقه فیلم کوتاه، فیلمنامه و عکس، از تاریخ ۴ تا ۷ اسفند ماه سال ‌جاری با حضور استان‌های تهران، چهارمحال و بختیاری، خراسان‌ شمالی، قم، گلستان، لرستان، مازندران، مرکزی، سمنان و اصفهان توسط انجمن سینمای جوانان ایران، شهرداری کاشان و اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهر کاشان برگزار می‌شود.

کد مطلب 4218607

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها