به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل عباسی، رضا معطریان و امیرعباس مهندس به عنوان هیات انتخاب و داوری بخش عکس پنجاه و نهمین جشنواره منطقهای سینمای جوان کاشان معرفی شدند.
پنجاه و نهمین جشنواره منطقهای سینمای جوان در سه بخش مسابقه فیلم کوتاه، فیلمنامه و عکس، از تاریخ ۴ تا ۷ اسفند ماه سال جاری با حضور استانهای تهران، چهارمحال و بختیاری، خراسان شمالی، قم، گلستان، لرستان، مازندران، مرکزی، سمنان و اصفهان توسط انجمن سینمای جوانان ایران، شهرداری کاشان و اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهر کاشان برگزار میشود.
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