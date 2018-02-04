پخش «باهمستان سینما» همزمان با جشنواره ملی فیلم فجر

به گزارش خبرگزای مهر به نقل از روابط عمومی برنامه، ویژه برنامه سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر هر شب ساعت ٢٢:١٥ از شبکه جام جم به صورت زنده از پردیس سینمایی ملت روی آنتن می رود.

بخش اول این برنامه با عنوان «میز خبر» با حضور محمدرضا مقدسیان مجری و کارشناس و میثم محمدی دیگر مجری و کارشناس برنامه آغاز می شود و به بررسی رویدادهای مهم جشنواره و حواشی و اتفاقات جالب در اکران فیلم ها، جلسات پرسش و پاسخ، حضور مهمانان فرهنگی و مسئولان در کاخ رسانه می پردازد.

همچنین بخش «خارج از قاب» برنامه اختصاص دارد به گزارش های تولیدی از حال و هوای نشست ها، حضور اهالی رسانه و مهمانان در پردیس ملت و علاوه بر مرور این اتفاقات به گفتگوی صمیمانه با چهره های هنری و مسئولان نیز می پردازد.

در بخش دیگری از برنامه «باهمستان سینما» دقایقی با عنوان «پرتره خبرنگار» به حضور یک فعال رسانه ای، روزنامه نگار و یا خبرنگار حوزه سینما پرداخته می شود و نقطه نظرات و تحلیل آنها را درباره آثار اکران شده و کم و کیف برگزاری سی و ششمین جشنواره فیلم فجر می بینیم که در اولین قسمت از ویژه برنامه «باهمستان سینما» پویا نبی منتقد، روزنامه نگار و فیلمساز با محمدرضا مقدسیان و میثم محمدی به گفتگو نشست و پیرامون فیلم های «شعله ور» به کارگردانی حمید نعمت الله و «بمب، یک عاشقانه» به کارگردانی پیمان معادی نظرات خود را عنوان کرد.

در ادامه به گفتگوی ویژه «باهمستان سینما» می رسیم که در این بخش محمدرضا مقدسیان میزبان عوامل فیلم های حاضر در جشنواره خواهد بود که شب گذشته در نخستین قسمت از این ویژه برنامه با ابراهیم امینی فیلمنامه نویس و انتخاب بازیگر، زیبا کرمعلی و امیرحسین هاشمی بازیگران جوان فیلم «لاتاری» به گفتگو نشست.

معرفی و نقد فیلم های جشنواره هم پایان بخش ویژه برنامه «باهمستان سینما» در سی و ششمین جشنواره فیلم فجر است که شب گذشته به معرفی و نقد فیلم های «لاتاری»، «بمب، یک عاشقانه» و «مصادره» اختصاص داشت و نکات مثبت و منفی این آثار مورد ارزیابی قرار گرفت.

مسعود سلامی مدیر فیلمبرداری فیلم سینمایی «مصادره» و هادی کاظمی بازیگر فیلم های «مصادره» و «امیر» مهمانان چهارمین روز از سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر در برنامه «باهمستان سینما» خواهند بود که ساعت ٢٢:١٥ بصورت زنده از پردیس سینمایی ملت در محل حضور اهالی رسانه روی آنتن شبکه جام جم خواهد رفت.