به گزارش خبرگزاری مهر، سرلشکر محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در مراسم افتتاح ۱۰ مرکز فرهنگی و موزه دفاع مقدس با اشاره به اهمیت دفاع مقدس و حفظ آثار و نشرارزش‌های آن اظهار داشت: دفاع مقدس گام بزرگی در تاریخ ملت بزرگ ایران است که پس از چندین قرن سرافکندگی در جنگ‌های گذشته و از دست دادن سرزمین‌ها، ملت ایران توانست هویت خود را در دفاع مقدس بازیابی کند و وارد مرحله جدیدی از تاریخ سرافرازانه خود شود.

وی با اشاره به توطئه‌های استکبار جهانی از بدو پیروزی انقلاب اسلامی افزود: دشمنان انقلاب اسلامی (بلوک شرق و غرب) بلافاصله پس از پیروزی انقلاب، همسایه غربی ما را علیه ایران اسلامی تجهیز و تحریک کردند و بسترساز تهاجم و تجاوز و تصرف بخش‌هایی از کشورمان توسط رژیم بعث عراق شدند.

سرلشکر باقری ادامه داد: دفاع مقدس ملت ایران فراز بزرگی است که این ملت شجاع و بزرگ طی هشت سال دفاع مقدس نه‌تنها اجازه نداد وجبی از خاک ایران تصرف شد، بلکه تمام تلخ‌کامی‌های تاریخ خود را در این هشت سال جبران کرد.

وی افزود: ملت ایران در دوران دفاع مقدس نشان داد که ملتی سرافراز، بزرگ و شجاع در میان ملت‌های جهان است و خواهد توانست در تمامی برهه‌های تاریخی در مقابل تمام ناملایمات، فشارها، تحریم‌ها و گرفتاری‌ها با سربلندی از کشور، تاریخ و کیان خود دفاع کند و مسیر آرمان‌های مقدس خود را سرافرازانه پیش ببرد.

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح تصریح کرد: دفاع مقدس گنجینه بزرگی است که می تواند قرن‌ها سربلندی را برای جوانان و ملت ایران تضمین کند.

وی با اشاره به وظایف مراکز فرهنگی دفاع مقدس در استان‌های مختلف، گفت: مراکز فرهنگی دفاع مقدس این مسئولیت را بر عهده دارند که با بهره‌گیری از فناوری و هنر کارآمد و متناسب با ذائقه اقشار مختلف جامعه و نسل جوان، واقعیات اتفاق افتاده در جنگ تحمیلی را به دور از تحریف در اختیار مردم و جوانان عزیز قرار دهند.

سرلشکر باقری با اشاره به شور و اشتیاق جوانان برای حضور در مناطق عملیاتی دفاع مقدس، خاطرنشان کرد: در سال گذشته بیش از 6 میلیون نفر با شور و اشتیاق به صورت داوطلبانه در مناطق عملیاتی دوران دفاع مقدس حضور یافته تا جانفشانی‌های پدران خود را از نزدیک لمس کنند.

وی افزود: ملت‌ها همواره از چنین حوادث بزرگی برای ایجاد و اعتلای مفاهیمی مانند هویت ملی و اثبات شرافت و شجاعت ملتشان بهره می‌برند و این موزه‌ها امروز چنین مسئولیت سنگینی را بر عهده دارند.

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح تشریح کرد: موزه‌ها و مراکز فرهنگی دفاع مقدس مکانی است برای تجمع پیشکسوتان و جوانان و مردم شریف که در جمعی صمیمی کنار هم بنشینند و خاطرات آن دوران را برای نسل‌های جوانتر بازگو کنند.

وی افزود: بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس برای این مسئولیت ایجاد شده است که با استفاده از انواع و اقسام روش‌ها و فناوری‌ها و با همکاری تمامی دستگاه‌های حاکمیتی و مردمی این کار ارزشمند را به سامان برساند.

سرلشکر باقری گفت: بخش اعظم هزینه‌ای که امروز در گزارش سردار کارگر در ایجاد مراکز فرهنگی دفاع مقدس در سراسر کشور بیان شد، عمدتا توسط مردم به‌طور مستقیم یا از طریق شهرداری‌ها و بخشی هم از جانب دستگاه‌های دولتی تامین شده است.

وی همچنین افزود: زمین‌هایی که برای مراکز فرهنگی دفاع مقدس اختصاص یافته، نوعا در بهترین نقاط شهرها و عمدتا بدون دریافت ریالی، در اختیار این مجموعه‌ها قرار داده شده است.

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح خاطرنشان کرد: موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس براساس اساسنامه جدید خود که رئیس ستاد کل نیروهای مسلح به عنوان رئیس هیأت امنا موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، شهردار محترم تهران به عنوان نائب رئیس ه‍یأت امنا موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس و رئیس محترم شورای شهر و یکی از معاونین شهرداری تهران به عنوان اعضای هیأت امنا و همچنین سه نفر از پیشکسوتان دفاع مقدس نیز از دیگر اعضای هیأت امنا در آن نقش آفرین هستند، امروز نماد همکاری میان نیروهای مسلح و پیشکسوتان دفاع مقدس و شهرداری و مسئولان کشوری و لشکری است که دست در دست هم قرار داده تا ان شاء الله بتوانیم این موزه و مراکز فرهنگی دفاع مقدس را به نحوی که در شان انقلاب اسلامی، شهدا و حادثه بزرگ دفاع مقدس است، آماده کنیم.

وی در پایان از زحمات و تلاش‌های استانداران و شهرداران 10 استانی که مراکز فرهنگی و موزه دفاع مقدس را افتتاح کردند و همچنین از مسئولان استانی بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و همه مسئولانی که در احداث و راه اندازی این مراکز کمک کردند، تشکر و قدردانی کرد.