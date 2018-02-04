  1. دين، حوزه، انديشه
  2. سایر
۱۵ بهمن ۱۳۹۶، ۱۶:۲۱

ربیعی:

جامعه قرآنی، میزبان اصلی مسابقات قرآن است

جامعه قرآنی، میزبان اصلی مسابقات قرآن است

مسئول کمیته مدعوین مسابقات قرآن جامعه قرآنی را میزبان سی ‌و پنجمین دوره مسابقات بین‌المللی قرآن کریم دانست و گفت: سازمان اوقاف و امور خیریه تنها مسئولیت  برگزاری مسابقات را ایفا می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن ربیعی، مسئول کمیته مدعوین سی و پنجمین دوره مسابقات بین‌المللی قرآن کریم در نشست مسئولان کارگروه ها واعضای این  کمیته گفت: حضور پرشکوه آحاد مردم، مسئولان و مدیران نظام به ویژه جامعه قرآنی در سالن مسابقات بین‌المللی قرآن کریم و تکریم و استقبال از مدعوین و میهمانان مسابقات، جزء اهداف  وبرنامه های اصلی کمیته مدعوین سی و پنجمین دوره مسابقات بین‌المللی قرآن کریم است.

وی جامعه قرآنی را میزبان  اصلی سی ‌و پنجمین دوره مسابقات بین‌المللی قرآن کریم دانست و تاکید کرد: سازمان اوقاف و امور خیریه تنها مسئولیت  برگزاری مسابقات را ایفا می کند.

مسئول کمیته مدعوین سی و پنجمین دوره مسابقات بین‌المللی قرآن کریم با بیان اینکه سه مرحله برای فعالیتهای کمیته مدعوین پیش‌بینی شده است، تصریح کرد: مرحله نخست قبل از مسابقات است یعنی از اول بهمن‌ماه سال جاری تا بیست‌ونهم فروردین ۹۷؛ مرحله دوم حین مسابقات یعنی سی‌ام فروردین  تا ششم اردیبهشت ۹۷ و مرحله آخر پس از مسابقات یعنی هفتم تا پانزدهم اردیبهشت ۹۷ است.

مشاور رئیس سازمان اوقاف درباره برنامه‌ها و فعالیتهای کمیته مدعوین قبل از برگزاری مسابقات بین‌المللی قرآن کریم گفت: تهیه بانک اطلاعاتی مدعوین اعم از مدعوین کشوری، لشگری، جامعه قرآنی، خانواده شهداء و ایثارگران، تهیه و تنظیم دعوت‌نامه‌های مدعوین و توزیع آن براساس زمان‌بندی، برگزاری جلسات با نهادها و دستگاه‌های مختلف کشور و برگزاری جلسات هم‌اندیشی با جامعه قرآنی کشور از برنامه‌های کمیته مدعوین قبل از برگزاری مسابقات بین المللی قرآن  است.

وی پیگیری برای حضور گسترده  آحاد مردم، مقامات و مسئولان و جامعه قرآنی در سالن مسابقات و پیگیری برای حضور روزانه خانواده محترم شهداء و ایثارگران در سالن مسابقات را نمونه‌ای از فعالیتهای کمیته مدعوین حین مسابقات دانست و تاکید کرد: جمع‌بندی اقدامات بعمل آمده در ایام برگزاری مسابقات و تجزیه، تحلیل و تهیه گزارش آماری و محتوایی و ارائه به دبیرخانه مسابقات از فعالیتهای کمیته مدعوین پس از پایان مسابقات بین‌المللی قرآن کریم است.

مسئول کمیته مدعوین سی و پنجمین دوره مسابقات بین‌المللی قرآن کریم افزود: کمیته مدعوین این دوره  از مسابقات بین‌المللی قرآن کریم دارای معاون، دبیر اجرایی و چهار کارگروه جامعه قرآنی و مذهبی، مسئولین کشوری، مدعوین لشگری و ایثارگران و مردمی است که در ذیل هریک از این کارگروه‌ها، گروه‌هایی وجود دارند.

مدیرکل حوزه ریاست سازمان اوقاف  ادامه داد: جامعه قرآنی، علماء و روحانیون و نخبگان علمی و مذهبی ذیل کارگروه جامعه قرآنی و مذهبی و گروه‌های دولت، مجلس شورای اسلامی، قوه قضاییه، نهادهای انقلابی و استانها ذیل کارگروه مسئولین کشوری فعالیت دارند.

وی گفت: گروه‌های سپاه، ارتش، ستاد کل نیروهای مسلح، نیروی انتظامی، وزارت دفاع و خانواده‌های شهداء و جانبازان ذیل کارگروه مدعوین لشگری و ایثارگران و گروه‌های خواهران، برادران، اصحاب وقف و اصحاب هنر و ورزشکاران ذیل کارگروه مردمی تعریف شده اند.

همچنین دراین نشست  احکام مسئولیت  حمید  عسکری سوادجانی به عنوان  معاون کمیته مدعوین، مهدی منصوری دبیر کمیته مدعوین، آقامحمدی مسئول کارگروه جامعه قرآنی و مذهبی، مومن‌زاده به عنوان مسئول کارگروه مسئولین کشوری و ناصری‌زاده به عنوان مسئول کارگروه مدعوین لشگری و ایثارگران اعطا شد.

کد مطلب 4219197
سارا فرجی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه