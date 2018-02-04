جلیلی: کارنامه بعد از انقلاب شما هم درخشان است

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید جلیلی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در دیدار «احمد احمد» از مبارزین پیش از انقلاب اظهار داشت: از چند سال قبل وقتی کتاب خاطرات شما را خواندم، ارادتم به شما بیشتر شد؛ چون مصداق آیه «إِنَّ الَّذینَ قالوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ استَقاموا» هستید.

وی افزود: خیلی وقت بود مشتاق دیدار از نزدیک با شما بودم تا اینکه امشب این توفیق نصیبم شد. شما از یاران صادق حضرت امام(ره) بودید که علی رغم همه سختی ها و شکنجه ها، به یاری ایشان برخاستید.

نماینده مقام معظم رهبری در شورای عالی امنیت ملی تصریح تصریح کرد: ارزش کار شما دو چندان است چون هم مقابل «استبداد» مجاهدت کردید و هم در برابر «نفاق». از هر دو جبهه ضربه خوردید و همزمان با شاه و منافقین درگیر شدید.

جلیلی تاکید کرد:چون حتی فکر نمی کردید انقلاب پیروز شود، همین است که اخلاص شما را ثابت می کند اما باز هم مقاومت کردید. یک بار از حاج حسین شریعتمداری که در زمان شاه به حبس ابد محکوم شده بود پرسیدم آن زمان تصور می کردید انقلاب پیروز شود؟ ایشان گفت چنین تصوری نداشتیم و منتظر بودیم تا آخر عمرمان در زندان سپری شود اما آنچه وظیفه مان بود را انجام دادیم تا اینکه انقلاب هم پیروز شد.

وی ادامه داد: نسل ما بسیار در حق شما کوتاهی کرده است؛ یک بعدش کوتاهی در معرفی شما به سایرین است. صادقانه می گویم که امثال شما باید در مجاهدت و اخلاص و مقاومت و زهد، الگوی نسل امروز باشید.

جلیلی اضافه کرد: کارنامه بعد از انقلاب شما هم مانند کارنامه قبل انقلاب تان درخشان است؛ چون با این همه مجاهدت هیچ انتظاری از انقلاب و نظام نداشته اید و امثال ما در برابر شما احساس کوچکی می کنیم.

احمد احمد در ادامه این دیدار گفت: ای کاش مسئولین مقداری از این تشریفات خارج شوند؛ مثل مردم باشند. کشور ما از بسیاری از کشورهای دیگر امن تر است اما چرا بین برخی مسئولین با مردم اینقدر فاصله است؟

وی تصریح کرد: تنها خواسته ام از خدا هم این است که عاقبت بخیر شویم و در راه خدا بمانیم. خدا بسیار ما را دوست داشته که در کشوری مسلمان آن هم در کشور شیعه و امام رضا به دنیا آمده ایم.