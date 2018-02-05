محمدحسین حرمی از بنیان‌گذاران رادیو جبهه در گفتگو با خبرنگار مهر درباره توجه به رادیو عنوان کرد: شبکه های تلویزیونی و شبکه های مجازی و اجتماعی امروزه خیلی فعال شده اند و شاید رسانه های دیگر را کنار زده اند اما اگر دوستان ما در رسانه ملی رادیو را جدی بگیرند این رسانه همچنان می تواند حرف اول را بزند.

وی ادامه داد: به نظر من رادیو رسانه ای است که در هر حالتی می توانید از آن بهره ببرید به طور مثال می توانید همزمان با کار، رادیو گوش کنید. رادیو رسانه ای در زمان تفریح و استراحت است و اگر این کاربری را در نظر بگیریم این رسانه کارآیی دارد.

حرمی اظهار کرد: مدیران رسانه باید به رادیو بها دهند و این نگاه جدی باید از بالا به این رسانه وجود داشته باشد و همه بدانند که شبکه های مجازی و تلویزیونی نمی توانند نقش رادیو را کمرنگ کنند.

وی با تاکید بر اینکه رادیو باید از امکانات مادی و معنوی برخوردار باشد، بیان کرد: باید در حوزه های مختلفی از نیروی انسانی گرفته تا بودجه و امکانات به این رسانه کمک کرد. رادیو زمانی در جایگاهی قرار داشت که مخاطبان به عنوان اولین رسانه سراغش را می گرفتند و مردم در کوچه، خیابان، دانشگاه و... با آن زندگی می کردند.

این پیشکسوت رادیو تصریح کرد: ما امروز این رسانه را تضعیف کرده ایم و مدیران باید با نگاهی دوباره به این رسانه آن را بازآفرینی کنند.

حرمی یادآور شد: من از سال ۶۰ در رادیو کار می کردم و از آن زمان همچنان به رادیو علاقه دارم و این روزها رادیو ایران و رادیو تهران را گوش می کنم حتی زمانیکه در سال ۷۷ به تلویزیون رفتم باز هم رادیو برای من مهم بود. به هر حال عمر کاری امثال من در رادیو سپری شده است و به همین دلیل علقه زیادی به این رسانه دارم.

وی در پایان بیان کرد: من همیشه به رادیو اعتقاد داشته ام و فکر می کنم اگر مدیران به این رسانه اهمیت بدهند این رسانه می تواند مثل همیشه پیشتاز باشد.