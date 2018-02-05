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۱۶ بهمن ۱۳۹۶، ۱۵:۰۸

مدیرکل کتابخانه های استان خوزستان:

نسل جوان شخصیت های ملی و دفاع مقدس را نمی شناسد

نسل جوان شخصیت های ملی و دفاع مقدس را نمی شناسد

اهواز - مدیرکل کتابخانه های استان خوزستان گفت: نسل جوان شخصیت های ملی و دفاع مقدس را نمی شناسد به همین دلیل باید برای این کار برنامه ریزی کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، منصور رستمی کوهی ظهر امروز در مراسم انقعقاد تفاهم نامه با اداره کل حفظ آثار و ارزش های دفاع مقدس استان خوزستان اظهار کرد: این دغدغه را داریم که در حوزه اجرایی و دانشگاهی همانگونه که صحبت جوانان نیز نشان می دهد، دستگاه های فرهنگی برنامه ای برای بلوغ فکری آنها ندارد و این یک ضعف است.

وی با اشاره به نداشتن برنامه مدون برای این نسل افزود: نسل جوان از کتاب فاصله گرفته و موضوع بعدی نیز استفاده از تلویزیون و فضای مجازی است که خیلی خطرناک به شمار می رود و باید برای اصلاح آن برنامه ریزی داشته باشیم.

کوهی بیان کرد: کودکان و نوجوانان به خوبی با شخصیت های کارتونی آشنایی دارند ولی در مقابل شخصیت های ملی و قهرمانان دوران دفاع مقدس آنچنان آشنایی ندارند که باید برای این حوزه برنامه ریزی کرد.

مدیرکل کتابخانه های استان خوزستان عنوان کرد: مجوزهای لازم برای برگزاری مسابقه کتابخوانی و جلسات نقد کتاب های دفاع مقدس از طریق نهاد کشور اخذ شده و به دنبال تدوین جزئیات مراسم هستیم.

کوهی با انتقاد از خالی بودن جای مرکز کودک و دفاع مقدس عنوان کرد: با تمام توان پای اجرای این تفاهمنامه هستیم تا اثرات آن را در راستای حفظ ارزش های نظام با بخش کتاب شاهد باشیم.
 

کد مطلب 4220070

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