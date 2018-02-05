نسل جوان شخصیت های ملی و دفاع مقدس را نمی شناسد

به گزارش خبرنگار مهر، منصور رستمی کوهی ظهر امروز در مراسم انقعقاد تفاهم نامه با اداره کل حفظ آثار و ارزش های دفاع مقدس استان خوزستان اظهار کرد: این دغدغه را داریم که در حوزه اجرایی و دانشگاهی همانگونه که صحبت جوانان نیز نشان می دهد، دستگاه های فرهنگی برنامه ای برای بلوغ فکری آنها ندارد و این یک ضعف است.

وی با اشاره به نداشتن برنامه مدون برای این نسل افزود: نسل جوان از کتاب فاصله گرفته و موضوع بعدی نیز استفاده از تلویزیون و فضای مجازی است که خیلی خطرناک به شمار می رود و باید برای اصلاح آن برنامه ریزی داشته باشیم.

کوهی بیان کرد: کودکان و نوجوانان به خوبی با شخصیت های کارتونی آشنایی دارند ولی در مقابل شخصیت های ملی و قهرمانان دوران دفاع مقدس آنچنان آشنایی ندارند که باید برای این حوزه برنامه ریزی کرد.

مدیرکل کتابخانه های استان خوزستان عنوان کرد: مجوزهای لازم برای برگزاری مسابقه کتابخوانی و جلسات نقد کتاب های دفاع مقدس از طریق نهاد کشور اخذ شده و به دنبال تدوین جزئیات مراسم هستیم.

کوهی با انتقاد از خالی بودن جای مرکز کودک و دفاع مقدس عنوان کرد: با تمام توان پای اجرای این تفاهمنامه هستیم تا اثرات آن را در راستای حفظ ارزش های نظام با بخش کتاب شاهد باشیم.

