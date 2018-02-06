آموزش بیش سه هزار نفر از مددجویان کمیته امداد استان

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا رحیمی نیا در رابطه با جزئیات خبر افزود: اشتغال‌زایی برای مددجویان تحت حمایت به‌ منظور توانمندسازی آنان از مهم‌ترین اولویت‌های کاری این نهاد است و برگزاری دوره‌های آموزشی فنی و حرفه‌ای با هدف ایجاد اشتغال پایدار و توانمندی مددجویان یکی از برنامه‌های حوزه اشتغال کمیته امداد محسوب می شود.

رحیمی نیا تصریح کرد: این دوره‌های آموزشی شامل پایدارسازی توسعه طرح‌ها، آموزش کارآفرینی، حرفه‌آموزی دانش آموزان، کاریابی و مهارت‌آموزی است که در زمینه ارائه این خدمات به مددجویان، ۳۵۳ میلیون تومان هزینه شد.

رحیمی نیا با بیان اینکه دانش فنی و مهارت‌های حرفه‌ای کلید اصلی موفقیت در فعالیت‌های اقتصادی است، اظهار کرد: کمیته امداد آموزش‌های فنی و حرفه‌ای را در اولویت برنامه توانمندسازی قرار داده تا مددجویان با شرکت در این دوره‌های آموزشی و کسب مهارت شغلی بتوانند با استفاده از تسهیلات اشتغال‌زایی برای خود شغل ایجاد کرده و به خودکفایی برسند.

وی با اشاره به اینکه آموزش‌های کمیته امداد بازار محور است، افزود: تلاش این نهاد بر این است که آموزش‌های ارائه‌ شده برای مددجویان منجر به ایجاد اشتغال پایدار و خودکفایی آن‌ها شود.