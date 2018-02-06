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۱۷ بهمن ۱۳۹۶، ۹:۱۷

با حذف نام عمر السومه از لیست آسیایی؛

اختلاف در حریف عربستانی تراکتورسازی بالا گرفت

اختلاف در حریف عربستانی تراکتورسازی بالا گرفت

با حذف نام «عمر السومه» مهاجم تیم الاهلی عربستان از لیست آسیایی این تیم، وکیل این بازیکن علیه سرمربی الاهلی موضعگیری کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که عمر السومه یکی از کلیدی ترین بازیکنان تیم الاهلی عربستان محسوب می شود، این بازیکن با نظر سرگئی ربروف سرمربی الاهلی از لیست آسیایی به دلیل مصدومیت کنار گذاشته شد. همین موضوع باعث بالا گرفتن اختلافات بین هواداران و سرمربی الاهلی شده است.

این در شرایطی است که عبدالله الجاسم وکیل عمر السومه در صحبتهایی انتقادی علیه ربروف، اعلام کرد سومه فقط دو بازی آسیایی را از دست می داد و می توانست در ادامه راه الاهلی را همراهی کند. عبدالله جاسم گفت: آیا ربروف آقای گل لیگ عربستان در سه سال گذشته را نمی شناسد؟ عمر السومه با گذشت دو بازی آسیایی می توانست آماده باشد و برای الاهلی به میدان برود.»

الاهلی عربستان در گروه اول لیگ قهرمانان آسیا با تیم های الجزیره امارات، الغرافه قطر و تراکتورسازی ایران همگروه است.

کد مطلب 4220653

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