۹۸۲ پروژه حوزه ارتباطات در استان یزد افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز با حضور محمدجواد آذری جهرمی، ۹۸۲ پروژه در حوزه های مختلف مخابراتی، آی‌سی‌تی، پست و ... افتتاح شد.

این پروژه‌ها در مجموع با اعتباری بالغ بر یک میلیون و ۴۶۰ هزار و ۷۰۰ میلیون ریال به طور همزمان به بهره برداری رسید.

این پروژه‌ها شامل راه اندازی و نوسازی سایت جدید نسل دوم همراه اول، راه اندازی سایت جدید نسل سوم، راه اندازی نسل جدید نسل چهارم، راه اندازی سایت جدید LRAN، نصب و راه اندازی کافو نوری، اجرای فیبر نوری، توسعه ظرفیت اینترنت پرسرعت خانگی، نصب و راه اندازی سوئیچ دیتا، افزایش ظرفیت زیرساخت داخل استانی، ایجاد زیرساخت سرویس تانوما بر بستر فیبر نوری است.

توسعه مسیر فیبر نوری با ظرفیت ۱۲۰ کیلومتر، راه اندازی مرکز داده سازمان فناوری اطلاعات، مرکز تماس تیام نت از پروژه های طرح تکاپو، راه اندازی باجه های بانکی، راه اندازی دستگاه خودپرداز روستایی و ... از دیگر پروژه های قابل افتتاحی است که توسط آذری جهرمی در یزد افتتاح شد.