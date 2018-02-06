پیش فروش سکه تاثیر فوری بر بازار ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پژوهشکده پولی و بانکی، محمد کشتی آرای با بیان اینکه پیش فروش سکه ۲ تا ۳ حُسن دارد، اظهار داشت: در حالی پیش فروش سکه از امروز در شعب منتخب بانک ملی ایران آغاز شده است که حراج ها نیز در بانک کارگشایی ادامه دارد.

وی با بیان اینکه حراج سکه حباب را از بین برده است، افزود: طرح پیش فروش سکه برای افرادی که بدنبال سرمایه گذاری مطمئن هستند، طرح مناسبی محسوب می شود.

رئیس اتحادیه طلا و جواهر ادامه داد: پیش فروش سکه ها دارای دو سر رسید ۶ ماهه و یک ساله است و افرادی که یک ساله پیش خرید را انجام دهند در ازای پرداخت یک میلیون تومان در حال حاضر، ۹ درصد در سررسید سکه را ارزان تر از بازار دریافت خواهند کرد.

کشتی آرای گفت: سرمایه گذارانی که بخواهند سود مطمئنی از بازار سکه کسب کنند می توانند در این طرح مشارکت و سود نسبتا مطلوبی را کسب کنند.

وی اظهار داشت: با توجه به اینکه در سررسید ۶ ماهه سکه ۴ درصد ارزان تر از بازار ارائه می شود، این امر می تواند از التهاب بازار پیشگیری کند.

رئیس اتحادیه طلا و جواهر با بیان اینکه بسیاری از سرمایه گذاران معتقدند برای دوری از افزایش نرخ تورم باید در یکی از بازارها سرمایه گذاری کنند، گفت: طرح پیش فروش سکه، بازار را تنظیم می کند و اندوخته ای نیز برای سرمایه گذاران خواهد بود؛ همچنین بانک مرکزی با اجرای این طرح تنظیم بازار سکه شب عید را نیز مدنظر قرار داده است.

وی ادامه داد: نکته جالب توجه طرح پیش فروش سکه این است که پیش فروش در قالب بیش از یک هزار و ۳۰۰ شعبه بانک ملی در سراسر کشور انجام می شود در حالی که حراج سکه تنها در تهران انجام می شد و این امر مشکلاتی را برای سرمایه گذاران در شهرستان ها ایجاد کرده بود.

کشتی آرای در پاسخ به این سوال که آیا طرح پیش فروش سکه تاثیری در کاهش قیمت ها در بازار دارد یا خیر، گفت: طرح پیش فروش هیچ تاثیری در کاهش قیمت ها نخواهد داشت زیرا که قیمت سکه براساس نرخ دلار و اونس جهانی طلا تعیین خواهد شد؛ همچنین سکه مانند کالاهای دیگر نیست و براین اساس طرح پیش فروش در حال حاضر نمی تواند تاثیر فوری بر قیمت آن در بازار داشته باشد.