به گزارش خبرنگار مهر، حملات رژیم صهیونیستی در جریان جنگ ۴۰روزه، بخش‌هایی از تهران را با خسارت‌های مختلف مواجه کرد و تعدادی از واحدهای مسکونی نیز در جریان این حملات آسیب دیدند. پس از پایان جنگ، در کنار اقدامات مربوط به امدادرسانی و ساماندهی وضعیت شهر، موضوع شناسایی ساختمان‌های آسیب‌دیده، تعمیر واحدهای دارای خسارت جزئی و متوسط و تعیین تکلیف ساختمان‌هایی که نیازمند مقاوم‌سازی یا نوسازی بودند، دنبال شد. در این میان، اسکان خانواده‌هایی که امکان بازگشت به خانه‌های خود را نداشتند نیز یکی از موضوعات مورد پیگیری مدیریت شهری بود.

اسکان خانواده‌های آسیب‌دیده در هتل‌ها

در روزهای جنگ و پس از آن، بخشی از خانواده‌هایی که منازل آنها آسیب دیده بود، تا زمان تعیین تکلیف وضعیت خانه‌هایشان در هتل‌ها اسکان داده شدند. علیرضا زاکانی، شهردار تهران، درباره ابعاد این اقدام اعلام کرده است که در جریان جنگ ۴۰روزه ۵۱ هزار و ۴۷۰ خانوار در هتل‌ها اسکان یافتند. این آمار مربوط به اسکان خانوارهاست و نباید با تعداد واحدهای مسکونی آسیب‌دیده یا تعداد خانواده‌هایی که در مقاطع بعدی همچنان در هتل باقی مانده‌اند، یکی در نظر گرفته شود.

همزمان با روند اسکان، برای خانواده‌هایی که امکان سکونت در خانه خود را نداشتند، حمایت‌های مالی نیز در نظر گرفته شد. علیرضا زاکانی، شهردار تهران، اعلام کرده است که برای ساکنان خانه‌های آسیب‌دیده، به طور میانگین ۲ میلیارد تومان ودیعه مسکن و ۴۰ میلیون تومان اجاره ماهانه در نظر گرفته شده است. به گفته او، این پرداخت‌ها برای خانواده‌هایی است که خانه آنها نیازمند تخریب، نوسازی یا مقاوم‌سازی است تا بتوانند در مدت انجام عملیات، محل سکونت مناسبی داشته باشند.

۹۶ درصد واحدهای آسیب‌دیده تعیین‌تکلیف شدند

سیدعلی شریفی، معاون پیشگیری و کاهش خطر سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران، درباره وضعیت واحدهای آسیب‌دیده از جنگ اعلام کرد که در مجموع ۵۱ هزار و ۷۲۴ واحد مسکونی در تهران شناسایی شده که ۹۶ درصد آنها تعیین‌تکلیف و عملیات رفع خسارت آنها انجام شده است. به گفته شریفی، ۴۰ هزار و ۱۰۰ واحد دارای خسارت جزئی بوده‌اند که ۹۸ درصد آنها تعمیر شده و ۹ هزار و ۸۵ واحد نیز خسارت متوسط داشته‌اند که ۹۶ درصد عملیات بازسازی و رفع خسارت آنها به پایان رسیده است.

شریفی همچنین گفت ۲ هزار و ۱۳۵ واحد به دلیل شدت خسارت در فهرست تخریب و نوسازی قرار گرفته‌اند و عملیات اجرایی این واحدها به ۶۴ درصد پیشرفت رسیده است.

آغاز نوسازی خانه‌های تخریب‌شده

در بخش دیگری از اقدامات، ساختمان‌هایی که میزان آسیب آنها به حدی بود که نیازمند نوسازی بودند، وارد مرحله تعیین تکلیف و بازسازی شدند. علیرضا زاکانی، شهردار تهران، پیش‌تر اعلام کرده بود که بیش از ۵۱ هزار واحد مسکونی در تهران در جریان جنگ اخیر دچار خسارت شده‌اند و حدود ۴۰ هزار واحد آسیب جزئی دیده‌اند. وی افزود نزدیک به ۹ هزار واحد با آسیب‌دیدگی بیشتر شناسایی شده‌اند. در همان مقطع، زاکانی از آغاز عملیات نوسازی ۲۴۰ واحد خبر داده و گفته بود بازسازی این واحدها طی دو سال به پایان می‌رسد.

در ادامه، موضوع حمایت از خانواده‌های آسیب‌دیده تنها به تأمین محل سکونت محدود نشد. زاکانی، شهردار تهران، همچنین از در نظر گرفتن ۴۰۰ میلیون تومان کمک برای خرید لوازم خانگی برای برخی خانواده‌های آسیب‌دیده خبر داده بود؛ رقمی که به گفته او جدا از خسارت مربوط به لوازم منزل یا خودرو است که پرداخت آن بر عهده دولت قرار دارد.

نوسازی‌ها تا دو سال ادامه دارد

لطف‌الله فروزنده، معاون هماهنگی و امور مناطق شهرداری تهران، در گفتگو با خبرنگار مهر درباره آخرین وضعیت بازسازی واحدهای آسیب‌دیده از جنگ گفت: بازسازی آسیب‌های جزئی و متوسط تمام شده است.

وی افزود: برای مقاوم‌سازی‌ها و نوسازی‌ها با مالکان توافقات لازم انجام شده است و برای انتقال برخی از ساختمان‌ها نیز اقداماتی در حال انجام است.

فروزنده با اشاره به وضعیت نوسازی در مناطق مختلف تهران گفت: مهمترین مسأله ما در بحث نوسازی در منطقه ۱۱ بود که در حال حل شدن است.

معاون هماهنگی و امور مناطق شهرداری تهران ادامه داد: این بازسازی و نوسازی‌ها تا دو سال طول می‌کشد و خیابان جاجرودی در منطقه ۴ از نمونه‌های برجسته در بحث نوسازی است.

از اسکان موقت تا بازگشت به خانه

روند رسیدگی به خانه‌های آسیب‌دیده تهران در جنگ ۴۰روزه، از اسکان موقت خانواده‌ها و تأمین ودیعه مسکن تا تعمیر واحدهای آسیب‌دیده و آغاز نوسازی ساختمان‌های نیازمند تخریب و بازسازی ادامه داشته است. اظهارات زاکانی درباره حجم اسکان و حمایت‌های مالی و توضیحات فروزنده درباره پایان تعمیرات آسیب‌های جزئی و متوسط و ادامه نوسازی نشان می‌دهد که بخش‌های مختلف این پرونده در مراحل متفاوتی قرار دارند؛ بخشی از خانواده‌ها امکان بازگشت به خانه‌های خود را پیدا کرده‌اند و در بخش دیگر، عملیات نوسازی همچنان ادامه دارد.