مرتضی فنونی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص دیدار سه شنبه پرسپولیس مقابل صنعت نفت آبادان در هفته بیست و سوم لیگ برتر فوتبال گفت: پرسپولیس در شرایط خوبی قرار دارد. این تیم به هماهنگی کامل رسیده است و پختگی بازیکنانش باعث شده تا آنها در بعضی از بازی ها که حریفشان کار را گره می زند خیلی خوب عمل کنند و به گل برسند. نفت آبادن توانسته است پرسپولیس را از جام حذفی کنار بزند و حالا باید برانکو ایوانکوویچ بهترین تاکتیک را برای گرفتن سه امتیاز در آبادان در نظر بگیرد.

پیشکسوت تیم فوتبال پرسپولیس ادامه داد: شانس قهرمانی پرسپولیس بسیار بالاست. حتی من معتقدم این تیم خیلی زود به قهرمانی لیگ برتر خواهد رسید. اما حالا هواداران پرسپولیس انتطاراتشان در سطح لیگ فوتبال ایران نیست. مسلم است هیچ حریفی در ایران توانایی رقابت با پرسپولیس را ندارد. این تیم باید در رقابت های لیگ قهرمانان آسیا بازی های خوبی را انجام دهد. محرومیت پرسپولیس از حضور در پنجره های نقل و انتقالاتی باعث شده تا نگران کمبود بازیکن باشیم.

وی در خصوص قهرمانی زودهنگام پرسپولیسی ها در رقابت های لیگ برتر اظهار داشت: اگر این تیم بتواند در سه بازی آینده اش به پیروزی برسد رکورد فوق العاده ای از خودش به جای می گذارد. در ۲۰ سال اخیر یادم نمی آید تیمی توانسته باشد در فاصله پنج هفته مانده به اتمام رقابت های لیگ برتر به قهرمانی برسد. بسیاری از هواداران دوست دارند این تیم در دیدار دربی بتواند جشن قهرمانی اش را بگیرد. اتفاق خیلی بزرگ و زیبایی است اما امیدوارم غرور کاذب، سمت بازیکنان پرسپولیس نیاید. مدیریت کادرفنی هم تاثیر بسزایی در این موضوع داشته است که توانسته اند حس همکاری را به بالاترین سطح برسانند.