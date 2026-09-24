تجلیل استاندار قزوین از پیشکسوت ارتشی با نزدیک به ۱۰۰ ماه حضور در جبهه

به گزارش خبرنگار مهر، محمد نوذری بعد از ظهر پنجشنبه در این دیدار با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دفاع مقدس، از نقش رزمندگان و پیشکسوتان دوران دفاع مقدس در حراست از عزت، امنیت و استقلال کشور تجلیل کرد.

در این دیدار که با حضور امیر سرتیپ دوم ستاد علی کریمی، فرمانده قرارگاه عملیاتی لشکر ۱۶ زرهی قزوین، شهرام احمدپور، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار، صفی‌خانی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار و نیکخو، مشاور و مسئول امور ایثارگران استانداری برگزار شد، از سال‌ها ایثار و مجاهدت سرهنگ عباسی قدردانی شد.

سرهنگ بیت‌الله عباسی از پیشکسوتان ارتشی دفاع مقدس و جانباز سرافراز، نزدیک به ۱۰۰ ماه در جبهه‌های حق علیه باطل حضور داشته و از فرماندهان و طراحان عملیات در دوران دفاع مقدس بوده است.

در این دیدار بر ضرورت پاسداشت فداکاری‌های رزمندگان و پیشکسوتان دفاع مقدس و انتقال فرهنگ ایثار و مقاومت به نسل‌های آینده تأکید شد.