فرماندار البرز: قطعه دوم طرح انتقال آب به طول ۸ کیلومتر آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان قاسمی بعد از ظهر پنجشنبه در مراسم «مهمانی لالهها» که همزمان با هفته دفاع مقدس و با حضور جمعی از مردم و مسئولان در جوار مزار شهدای شهر الوند برگزار شد، اظهار کرد: پس از بازدید از پروژه انتقال آب منطقه، عملیات اجرایی قطعه دوم این طرح به طول هشت کیلومتر آغاز شد.
وی افزود: اجرای طرح انتقال آب از جمله اقدامات زیرساختی برای رفع مشکلات مردم و توسعه منطقه است و تکمیل این پروژه میتواند در بهبود شرایط و تقویت زیرساختهای شهرستان مؤثر باشد.
فرماندار شهرستان البرز با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دفاع مقدس بیان کرد: خدمترسانی به مردم و تلاش برای رفع مشکلات آنان را میتوان بخشی از مسیر تحقق آرمانهای شهدا دانست و مسئولان باید در این مسیر وظایف خود را بهدرستی انجام دهند.
قاسمی همچنین با اشاره به جایگاه دفاع مقدس در تاریخ انقلاب اسلامی گفت: دفاع مقدس منشأ عزت و سربلندی ملت ایران است و دشمن در آن دوران با محاسبات نادرست، اراده مردم ایران و پیوند عمیق آنان با آرمانهای امام خمینی(ره) را نادیده گرفت.
وی ادامه داد: ملت ایران امروز نیز با تکیه بر فرهنگ ایثار و شهادت و با الهام از خون شهدا در برابر هرگونه تجاوز و زیادهخواهی ایستادگی میکند.
فرماندار شهرستان البرز با اشاره به مؤلفههای اقتدار جمهوری اسلامی ایران در عرصه بینالمللی تصریح کرد: وحدت مردم، ایمان و روحیه ایستادگی از عواملی است که در دوران دفاع مقدس زمینهساز پیروزی ملت ایران شد و امروز نیز در اقتدار و حقطلبی ایران اسلامی در عرصه بینالمللی نقش دارد.
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