به گزارش خبرنگار مهر، محمد امین حیدری شامگاه پنجشنبه در نشست با معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری، مدیرکل امور شهری و شوراها و شهرداران استان، با تشریح مهم‌ترین مسائل و آسیب‌های موجود در عملکرد شهرداری‌ها، بر ضرورت پیشگیری از تخلفات ساختمانی و حرکت مدیریت شهری بر مبنای برنامه‌ریزی راهبردی تأکید کرد.

وی ساخت‌وسازهای غیرمجاز را یکی از مسائل اثرگذار بر مدیریت شهری دانست و اظهار کرد: بخش قابل توجهی از بدهی‌ها و تعهداتی که در حوزه شهری ایجاد می‌شود، ریشه در تخلفات ساختمانی و ساخت‌وسازهای خارج از ضوابط دارد.

بازرس کل استان کردستان با بیان اینکه ساخت‌وساز غیرمجاز تنها یک مسئله مرتبط با شهرداری نیست، افزود: تبعات این تخلفات در حوزه‌های اجتماعی، فرهنگی، ترافیکی و حقوق عمومی شهروندان نیز نمایان می‌شود.

ساخت‌وساز غیرمجاز از تخلف ساختمانی تا تضییع حقوق عمومی

حیدری با اشاره به پیامدهای رعایت نکردن ضوابط شهرسازی، عنوان کرد: حذف پارکینگ، افزایش تراکم و بی‌توجهی به کاربری‌های مصوب می‌تواند زمینه‌ساز بروز مشکلاتی همچون کمبود پارکینگ، افزایش ترافیک و تمرکز نامتوازن کاربری‌ها در بخش‌هایی از شهر شود.

وی ادامه داد: وقتی مراکز درمانی یا سایر مراکز پرتردد در یک محدوده متمرکز می‌شوند، حجم سفرهای درون‌شهری به آن منطقه افزایش یافته و مدیریت ترافیک نیز دشوارتر خواهد شد؛ بنابراین اجرای طرح‌های توسعه شهری و رعایت ضوابط مربوط به کاربری‌ها باید جدی گرفته شود.

بازرس کل کردستان با تأکید بر اینکه ساخت‌وساز غیرمجاز می‌تواند به تضییع حقوق عمومی منجر شود، گفت: نباید اجازه داد یک تخلف ساختمانی شکل بگیرد و پس از تکمیل بنا، دستگاه‌های اجرایی با پرونده‌ای پیچیده و پرهزینه مواجه شوند.

حیدری افزود: گاهی یک ساختمان با تخلف ساخته می‌شود و پرونده آن در مراحل پایانی به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع داده می‌شود، در حالی که رویکرد اصلی باید پیشگیری از تخلف از همان ابتدای عملیات ساختمانی باشد.

وی تصریح کرد: اگر اجازه داده شود ساختمانی چندین طبقه برخلاف ضوابط احداث شود و در نهایت حکم تخریب صادر شود، اجرای حکم علاوه بر هزینه‌های اجرایی، می‌تواند تبعات اجتماعی و امنیتی به همراه داشته باشد.

تشدید نظارت بر ساخت‌وسازهای غیرمجاز

بازرس کل استان کردستان از جدی‌تر شدن پیگیری موضوع ساخت‌وسازهای غیرمجاز در استان خبر داد و گفت: این موضوع با جدیت بیشتری در دستور کار بازرسی کل استان قرار خواهد گرفت و از همکاران نیز خواسته‌ام این مسئله را با حساسیت بیشتری دنبال کنند.

حیدری بر ضرورت همکاری شهرداری‌ها در پیشگیری از تخلفات تأکید کرد و افزود: مدیریت شهری باید به جای مواجهه با تخلف پس از تکمیل ساختمان، سازوکارهای نظارتی خود را از مراحل اولیه ساخت‌وساز فعال کند.

مدیریت شهری از روزمرگی فاصله بگیرد

وی در ادامه با انتقاد از نبود مطالعات راهبردی در برخی شهرها اظهار کرد: مدیریت شهری نباید صرفاً به اقداماتی مانند آسفالت معابر، رنگ‌آمیزی جداول و اجرای پروژه‌های مقطعی محدود شود، بلکه هر شهر باید بر اساس یک افق مشخص و مطالعات جامع مسیر توسعه خود را تعیین کند.

بازرس کل کردستان افزود: باید مشخص باشد هر شهر در سال‌های آینده قرار است به چه اهدافی برسد، چه زیرساخت‌هایی نیاز دارد و توسعه معابر و خدمات شهری بر چه مبنایی انجام خواهد شد.

وی با بیان اینکه مطالعات توسعه شهری باید ابعاد مختلف را دربرگیرد، گفت: مسائل اجتماعی، فرهنگی، فنی و اعتباری در کنار ظرفیت‌های گردشگری، درمانی و سایر قابلیت‌های هر شهر باید در برنامه‌ریزی‌های راهبردی مورد توجه قرار گیرد.

توسعه شهرها نیازمند برنامه کوتاه‌مدت و بلندمدت است

حیدری بر ضرورت تدوین برنامه‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت برای شهرها تأکید کرد و ادامه داد: افق توسعه شهری نباید تنها در ساخت پل، زیرگذر یا اجرای طرح‌های عمرانی خلاصه شود، بلکه نیازهای فرهنگی، گردشگری، درمانی و سایر مطالبات شهروندان نیز باید در این برنامه‌ها دیده شود.

وی خاطرنشان کرد: اگر شهری فاقد مطالعات جامع و برنامه مشخص برای آینده باشد، فاصله زیادی با یک شهر موفق خواهد داشت و شوراهای اسلامی شهر، شهرداری‌ها و سایر دستگاه‌های مسئول باید برای حرکت شهر در مسیر یک افق مشخص تلاش کنند.

بازرس کل استان کردستان در پایان تأکید کرد: گذار از روزمرگی و اقدامات سطحی و حرکت به سمت برنامه‌ریزی راهبردی از مطالبات سازمان بازرسی است و شهرداری‌ها باید تدوین و اجرای برنامه‌های مبتنی بر افق توسعه را در اولویت برنامه‌های خود قرار دهند.