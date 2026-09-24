سردار افروزی: اقتدار امروز نیروهای مسلح ریشه در فرهنگ دفاع مقدس دارد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار مهرداد افروزی بعدازظهر پنجشنبه در آیین ملی «مهمانی لاله‌ها» که با حضور خانواده‌های معظم شهدا، نیروهای مسلح و اقشار مختلف مردم در گلزار شهدای قزوین برگزار شد، با اشاره به تحولات ماه‌های منتهی به پیروزی انقلاب اسلامی اظهار کرد: در سال ۱۳۵۷ و در شرایطی که رژیم بعث عراق تحت فشار قدرت‌های استکباری تلاش داشت فعالیت‌های امام خمینی (ره) را محدود کند، ایشان بر انجام تکلیف و ادامه مسیر انقلاب تأکید داشتند.

وی افزود: حدود شش ماه پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، رژیم بعث عراق با محاصره محل اقامت امام خمینی (ره) در نجف اشرف درصدد ایجاد محدودیت برای حرکت ایشان بود، اما امام با صراحت اعلام کردند که در هر شرایطی به وظیفه خود عمل خواهند کرد.

این پیشکسوت سپاه پاسداران ادامه داد: پس از خروج امام خمینی (ره) از عراق و عزیمت ایشان به فرانسه، فضای مبارزات انقلابی در داخل کشور وارد مرحله تازه‌ای شد و موج اعتراضات و خروش عمومی مردم شدت گرفت؛ روندی که در نهایت به پیروزی انقلاب اسلامی منجر شد.

دفاع مقدس؛ نقطه آغاز جریان مقاومت

افروزی دفاع مقدس را یکی از مقاطع مهم تاریخ معاصر ایران دانست و بیان کرد: بخش مهمی از ظرفیت و تفکر مقاومت که امروز در منطقه شاهد آن هستیم، ریشه در تجربه هشت سال دفاع ملت ایران در برابر تجاوز دشمن دارد.

وی با اشاره به توانمندی نیروهای مسلح کشور در شرایط کنونی عنوان کرد: نسلی که پس از دوران دفاع مقدس در نیروهای مسلح رشد کرده، امروز با تکیه بر تجربه‌های آن دوران در برابر تهدیدات دشمنان ایستاده است و توانمندی‌های خود را در میدان‌های مختلف به نمایش گذاشته است.

جنگ تحمیلی با کمترین امکانات آغاز شد

این پیشکسوت سپاه پاسداران با تشریح شرایط کشور در آغاز جنگ تحمیلی گفت: یکی از تفاوت‌های اساسی دفاع مقدس با شرایط امروز، وضعیت نیروهای مسلح در ابتدای جنگ بود؛ چراکه کشور در آن مقطع با کمبودهای جدی در حوزه تجهیزات و سازماندهی نظامی مواجه بود.

افروزی ادامه داد: ارتش هنوز به ساختار و توانمندی‌های امروز دست نیافته بود، سپاه پاسداران نیز با نیرویی حدود ۳۰ هزار نفر درگیر مقابله با جریان‌های ضدانقلاب بود و بسیج نیز هنوز به یک ساختار نظامی منسجم تبدیل نشده بود.

وی اضافه کرد: با وجود این شرایط، امام خمینی (ره) پیش از آغاز جنگ بر ضرورت تشکیل یک نیروی مردمی برای صیانت از انقلاب تأکید کرده بودند و همین ظرفیت مردمی در ادامه نقش مهمی در دفاع از کشور ایفا کرد.

اقتدار امروز حاصل تجربه دفاع مقدس است

افروزی با بیان اینکه تجربه‌های دوران دفاع مقدس همچنان در عرصه‌های مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرد، خاطرنشان کرد: امروز فرزندان ایران اسلامی با اتکا به همان تجربه‌ها و با برخورداری از توان و آمادگی بیشتر، در برابر تهدیدات دشمن ایستاده‌اند.

وی تأکید کرد: ایستادگی ملت ایران در دوران دفاع مقدس و روحیه ایثار و شهادت‌طلبی رزمندگان آن دوران، سرمایه‌ای ماندگار برای کشور ایجاد کرده است و بخشی از اقتدار امروز جمهوری اسلامی ایران، حاصل همان فرهنگ و تجربه است