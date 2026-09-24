به گزارش خبرنگار مهر، روابطعمومی سازمان تأمیناجتماعی با صدور اطلاعیهای اعلام کرد که روند پرداخت حقوق شهریور بازنشستگان و مستمریبگیران تأمیناجتماعی به پایان رسید.
اما در این اطلاعیه هیچ اشارهای به پرداخت معوقات اردیبهشت بازنشستگان و مستمریبگیران تأمیناجتماعی نشده است.
پرداخت حقوق ۵ میلیون و ۳۰۰ هزار بازنشسته و مستمریبگیر تأمین اجتماعی که از روز بیستونهم شهریور آغاز شده بود، اول مهر به پایان رسید.
فیش حقوقی شهریور، از اول هفته آینده و بدون نیاز به مراجعه به شعب و کارگزاریها از طریق سامانه خدمات غیرحضوری به نشانی es.tamin.ir یا اپلکیشن «تأمین من» قابل دریافت و مشاهده است.
حالا وارد نیمه دوم سال شده ایم و بازنشستگان و مستمریبگیران تأمیناجتماعی، هنوز چشم به راه دریافت یک ماه معوقه حقوق اردیبهشت ماه خود هستند.
در همین حال، معوقه فروردین ماه بازنشستگان و مستمریبگیران تأمیناجتماعی نیز با تأخیر چند ماهه و همراه با حقوق مردادماه آنها پرداخت شد.
به نظر میرسد داستان پرداخت معوقات بازنشستگان و مستمریبگیران تأمیناجتماعی، همچنان ادامه داشته باشد.
نظر شما