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۲ مهر ۱۴۰۵، ۱۰:۴۹

پایان واریز حقوق شهریور بازنشستگان تأمین‌اجتماعی بدون معوقات اردیبهشت!

پایان واریز حقوق شهریور بازنشستگان تأمین‌اجتماعی بدون معوقات اردیبهشت!

واریز حقوق شهریور ۱۴۰۵ بازنشستگان و مستمری‌بگیران تأمین‌اجتماعی، بدون پرداخت معوقات اردیبهشت، به پایان رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، روابط‌عمومی سازمان تأمین‌اجتماعی با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد که روند پرداخت حقوق شهریور بازنشستگان و مستمری‌بگیران تأمین‌اجتماعی به پایان رسید.

اما در این اطلاعیه‌ هیچ اشاره‌ای به پرداخت معوقات اردیبهشت بازنشستگان و مستمری‌بگیران تأمین‌اجتماعی نشده است.

پرداخت حقوق ۵ میلیون و ۳۰۰ هزار بازنشسته و مستمری‌بگیر تأمین اجتماعی که از روز بیست‌ونهم شهریور آغاز شده بود،‌ اول مهر به پایان رسید.

فیش حقوقی شهریور، از اول هفته آینده و بدون نیاز به مراجعه به شعب و کارگزاری‌ها از طریق سامانه خدمات غیرحضوری به نشانی es.tamin.ir یا اپلکیشن «تأمین من» قابل دریافت و مشاهده است.

حالا وارد نیمه دوم سال شده ایم و بازنشستگان و مستمری‌بگیران تأمین‌اجتماعی، هنوز چشم به راه دریافت یک ماه معوقه حقوق اردیبهشت ماه خود هستند.

در همین حال، معوقه فروردین ماه بازنشستگان و مستمری‌بگیران تأمین‌اجتماعی نیز با تأخیر چند ماهه و همراه با حقوق مردادماه آنها پرداخت شد.

به نظر می‌رسد داستان پرداخت معوقات بازنشستگان و مستمری‌بگیران تأمین‌اجتماعی، همچنان ادامه داشته باشد.

کد مطلب 6957175
حبیب احسنی پور

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