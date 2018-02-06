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۱۷ بهمن ۱۳۹۶، ۱۱:۳۰

ملی پوشان دهه ۹۰ در یک بازی خیریه در خوی به میدان می‌روند

ملی پوشان دهه ۹۰ در یک بازی خیریه در خوی به میدان می‌روند

۱۰ تن از ملی پوشان سابق کشور در یک بازی خیریه داخل سالن در خوی به میدان می‌روند.

به گزارش خبرنگار مهر، ۱۰ تن از ملی پوشان سابق کشرمان که عمدتا در دهه ۹۰ عضو تیم ملی ایران بودند در چارچوب یک دیدار دوستانه در شهرستان خوی به میدان می روند. محمدرضا مهدوی، رضا شاهرودی، پرویز برومند، سهراب بختیاری زاده، حمید استیلی، محمد نوازی، سیروس دین‌محمدی، مهدی هاشمی نسب، خداداد عزیزی و مهرداد میناوند ۱۰ ملی پوش سابق کشورمان هستند که در این بازی خیرخواهانه در داخل سالن به میدان می‌روند.

این دیدار به دعوت یکی از موسسات خیریه شهرستان خوی برگزار می‌شود و تیم منتخب پیشکسوتان خوی نیز در این دیدار مقابل ملی پوشان سابق قرار می‌گیرد.

کد مطلب 4220803

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