۸۴۰۰ واحد در بوشهر از جنگ تحمیلی آمریکایی - صهیونی آسیب دیدند

به گزارش خبرنگار مهر، امیر برومند عصر شنبه در نشست بررسی واحدهای آسیب دیده از جنگ اظهار کرد: پس از پایان عملیات میدانی ارزیابی و ثبت خسارت‌ها، روند پرداخت به آسیب‌دیدگان آغاز شده و این پرداخت‌ها به صورت مرحله‌ای و بر اساس برنامه زمان‌بندی در حال انجام است.

وی با تشریح آمار خسارت‌های ثبت‌شده بیان کرد: از مجموع واحدهای آسیب‌دیده، ۲ واحد نیازمند احداث مجدد، ۶ هزار و ۴۰۵ واحد تعمیری شامل واحدهای مسکونی و تجاری و ۲ هزار و ۴۹ مورد نیز مربوط به خسارت‌های معیشتی ناشی از آسیب به لوازم ضروری منزل است.

مدیرکل بنیاد مسکن استان بوشهر با تأکید بر اهتمام این نهاد برای جبران خسارت‌های وارده به شهروندان خاطرنشان کرد: بنیاد مسکن تمام ظرفیت‌های اجرایی و کارشناسی خود را برای تسریع در پرداخت خسارت‌ها و بازگرداندن شرایط عادی به زندگی آسیب‌دیدگان به کار گرفته است.

برومند تصریح کرد: روند پرداخت خسارت‌ها تا تعیین تکلیف تمامی پرونده‌ها ادامه خواهد داشت و بنیاد مسکن استان تلاش می‌کند با سرعت و دقت، خدمات لازم را به خانوارهای خسارت‌دیده ارائه کند.