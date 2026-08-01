حجت‌الاسلام ابراهیم حیدری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به فعالیت موکب حضرت علی‌اصغر(ع) و امامزادگان استان مازندران در شهر مقدس سامرا اظهار کرد: این موکب با مشارکت خادمان و نیروهای مردمی، از دوم تا نهم مردادماه خدمات گسترده‌ای را به زائران اربعین حسینی ارائه کرده است.

وی با بیان اینکه در این مدت بیش از ۷۰ هزار و ۶۵۰ نفر از زائران از صبحانه موکب بهره‌مند شدند، افزود: همچنین برای ۲۲ هزار و ۳۷۰ نفر وعده ناهار و برای ۸۰ هزار و ۹۰۰ نفر وعده شام توزیع شده است.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه مازندران ادامه داد: در بخش پذیرایی میان‌وعده نیز ۲۹۰ هزار و ۳۰۰ نفر از زائران از میوه، کلوچه و آب خنک استفاده کردند که نشان‌دهنده حجم بالای خدمات‌رسانی این موکب در ایام اربعین است.

حیدری با اشاره به فعالیت‌های فرهنگی موکب گفت: در کنار خدمات رفاهی و پذیرایی، ۱۰ برنامه فرهنگی با محوریت ترویج فرهنگ عاشورا، معارف اهل‌بیت(ع) و پاسخگویی به مسائل دینی زائران برگزار شد.

وی تأکید کرد: خدمت به زائران حضرت اباعبدالله الحسین(ع) افتخاری بزرگ برای مجموعه اوقاف، بقاع متبرکه و خادمان موکب است و تلاش شده تا با بهره‌گیری از ظرفیت موقوفات، امامزادگان و مشارکت‌های مردمی، خدماتی در شأن زائران اربعین ارائه شود.