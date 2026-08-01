  1. بین الملل
  2. اوراسیا
۱۰ مرداد ۱۴۰۵، ۲۰:۱۷

مسکو: اوکراین تسلیحات غربی را به مناطق درگیر جنگ در آفریقا می‌فرستد

مسکو: اوکراین تسلیحات غربی را به مناطق درگیر جنگ در آفریقا می‌فرستد

سفیر ماموریت‌های ویژه وزارت امور خارجه روسیه اعلام کرد: اوکراین تسلیحات غربی را به مناطق درگیر جنگ در آفریقا می‌فرستد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری تاس، رودیون میروشنیک، سفیر ماموریت‌های ویژه وزارت امور خارجه روسیه امروز شنبه در سخنانی اعلام کرد: امروز اوکراین یکی از بزرگ ترین نقاط مرکزی تجارت غیرقانونی اسلحه است.

سفیر ماموریت های ویژه وزارت امور خارجه روسیه در این خصوص ادامه داد: کی یف مقادیر عظیمی از تسلیحاتی که از سوی شرکای غربی برای کی‎یف ارسال می‌ شود را روانه بازارهای سیاه می کند.

رودیون میروشنیک، در ادامه اضافه کرد: اوکراین بخشی از تسلیحات غربی دریافت شده را به مناطق درگیر جنگ در خاورمیانه (غرب آسیا) و آفریقا ارسال می‌کند.

کد مطلب 6905559

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها