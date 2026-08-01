به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری تاس، رودیون میروشنیک، سفیر ماموریت‌های ویژه وزارت امور خارجه روسیه امروز شنبه در سخنانی اعلام کرد: امروز اوکراین یکی از بزرگ ترین نقاط مرکزی تجارت غیرقانونی اسلحه است.

سفیر ماموریت های ویژه وزارت امور خارجه روسیه در این خصوص ادامه داد: کی یف مقادیر عظیمی از تسلیحاتی که از سوی شرکای غربی برای کی‎یف ارسال می‌ شود را روانه بازارهای سیاه می کند.

رودیون میروشنیک، در ادامه اضافه کرد: اوکراین بخشی از تسلیحات غربی دریافت شده را به مناطق درگیر جنگ در خاورمیانه (غرب آسیا) و آفریقا ارسال می‌کند.