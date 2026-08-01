حجم سفر زائران اربعین از فرودگاه مشهد به ۲۴۰ پرواز رسید

به گزارش خبرنگار مهر، محمود امانی‌بنی عصر شنبه در جمع خبرنگاران در فرودگاه بین‌المللی شهید هاشمی‌نژاد با اشاره به آخرین وضعیت پروازهای ویژه اربعین حسینی در استان خراسان رضوی اظهار کرد: با تلاش شبانه‌روزی مجموعه فرودگاهی استان، تاکنون ۲۴۰ پرواز رفت و برگشت انجام شده که از این طریق ۳۵ هزار زائر حسینی جابه‌جا شده‌اند. روند اعزام زائران بدون وقفه ادامه دارد و پیش‌بینی می‌کنیم تا پایان هفته جاری، ۲۲۰ پرواز دیگر با ظرفیت ۲۷ هزار زائر در این مسیرها عملیاتی شود.

مدیرکل فرودگاه‌های خراسان رضوی با اشاره به برنامه پروازهای روز جاری افزود: به‌طور میانگین روزانه حدود ۱۵ پرواز رفت و برگشت ویژه اربعین از استان انجام می‌شود. امروز نیز برنامه اعزام زائران با یک پرواز از فرودگاه سبزوار و ۱۴ پرواز از فرودگاه بین‌المللی مشهد در حال انجام است تا خیل مشتاقان زیارت عتبات عالیات به کشور عراق اعزام شوند.

وی در خصوص حضور زائران غیرایرانی به‌ویژه زائران عراقی در مشهد مقدس توضیح داد: مشهد به واسطه وجود مضجع شریف امام رضا (ع) همواره یکی از مقاصد اصلی شیعیان جهان به‌ویژه زائران عراقی است. در روزهای گذشته و ایام پیش‌رو، فرودگاه مشهد میزبان شمار زیادی از زائران عراقی بوده و هست؛ هرچند آمار این مسافران به تفکیک قابل ارائه نیست اما میزبانی شایسته از این عزیزان در دستور کار قرار دارد.

امانی‌بنی با تشریح برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته برای مدیریت موج بازگشت زائران خاطرنشان کرد: پس از پایان عملیات اعزام، برنامه بازگشت زائران را پیش‌رو داریم که در این راستا مشهد مقدس آماده استقبال و میزبانی از زائران داخلی و خارجی خواهد بود. تمام همکاران فرودگاهی، دستگاه‌های خدمات‌رسان، نیروهای امنیتی، سپاه و پلیس فرودگاه در آماده‌باش کامل هستند تا بهترین خدمات را به زائران ارائه دهند. همچنین موکب مستقر در محوطه فرودگاه که اکنون به زائران خروجی اربعین خدمات ارائه می‌دهد، طی روزهای آینده به بخش ورودی پروازهای داخلی و خارجی منتقل خواهد شد تا پذیرای زائران در بدو ورود به مشهد باشد.