به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین زلقی عصر امروز شنبه در حاشیه مراسم تشییع پیکر شهید سروان علیرضا فتحی در شهرستان شادگان با تسلیت ایام عزاداری سید و سالار شهیدان و قدردانی از حضور پرشور مردم در راهپیمایی بزرگ اربعین اظهار کرد: خدمت در نیروی انتظامی ماهیتی ایثارگرانه دارد و کارکنان این مجموعه هر روز برای حفظ نظم و امنیت مردم با مجرمان و برهم‌زنندگان نظم عمومی مقابله می‌کنند.

وی افزود: همکاران ما بدون هیچ چشم‌داشتی و با جانفشانی در هر شرایط آب‌وهوایی با قانون‌گریزان برخورد قاطع می‌کنند و در این مسیر جان خود را برای اسلام و مردم تقدیم می‌کنند.

جانشین فرمانده انتظامی خوزستان، شهادت را مرگی تجارت‌گونه دانست و تصریح کرد: این مرگ نصیب کسانی می‌شود که شهامت، هدایت‌یافتگی و دلدادگی به نظام، رهبری و خدمت به مردم در مسیر عدالت را دارند.

زلقی ادامه داد: شهدای مجموعه انتظامی ثابت می‌کنند مسیر ما کاملاً درست، اسلامی، انسانی و اخلاقی است و شهادت این عزیزان هیچ خللی در اراده نیروهای انتظامی ایجاد نخواهد کرد.

وی با اشاره به تأکید فرماندهی انتظامی بر برخورد قانونی با مخلان نظم گفت: به تمامی همکاران ابلاغ شده است اگر فرد یا افرادی مقابل مردم یا مأموران دست به سلاح ببرند، تمرد کنند یا موجب اخلال در نظم شوند، قانون به‌کارگیری سلاح بدون کم‌وکاست درباره آنان اجرا شود. قانون، فصل‌الخطاب ماست.

جانشین فرمانده انتظامی خوزستان تأکید کرد: به حکم قانون با دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز برخورد قاطع خواهد شد و نیروی انتظامی در این زمینه هیچ‌گونه مماشاتی نخواهد کرد.