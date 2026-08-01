به گزارش خبرنگار مهر، احسان جهانیان عصر شنبه در بازدید از اداره کل انتقال خون استان بوشهر و دیدار با مدیران و کارکنان این مجموعه، با گرامیداشت روز ملی انتقال خون و با تجلیل از ایثارگری اهداکنندگان خون و تلاش‌های کارکنان انتقال خون اظهار کرد: اهدای خون یکی از برجسته‌ترین اقدامات انسان‌دوستانه است که نقش حیاتی در نجات جان بیماران و مصدومان حوادث دارد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر ضمن تبریک فرارسیدن روز ملی اهدای خون به کارکنان این مجموعه در مرکز استان و شهرستان‌های تابعه خاطر نشان کرد: کارکنان انتقال خون با سعه‌صدر میزبان کسانی هستند که آگاهانه و خیرخواهانه بخشی از خون خود را برای نجات همنوعان ایثار می‌کنند.

جهانیان با بیان اینکه اهدای خون علاوه بر ارزش معنوی، دارای جایگاه والای بشردوستانه در فرهنگ اسلامی و اجتماعی ماست، افزود: شاید تصمیم‌گیری اولیه برای اهدای خون دشوار به نظر برسد، اما وقتی به تأثیر این خدمت در نجات جان بیماران حادثه‌دیده، مجروحان تصادفات و بیماران نیازمند توجه شود، ارزش و عظمت این کار بیش از پیش نمایان می‌شود.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر با اشاره به دیدار خود با تعدادی از اهداکنندگان مستمر خون در این بازدید، تصریح کرد: امروز شاهد حضور عزیزانی بودیم که مایه افتخار استان هستند؛ از جمله یکی از شهروندان بوشهری که بیش از ۱۴۰ بار به‌صورت مستمر اقدام به اهدای خون کرده است که این روحیه ایثارگری شایسته تقدیر است.

توسعه فرهنگ اهدای خون ضامن ارتقای سلامت جامعه

جهانیان با تأکید بر لزوم حمایت دولت از توسعه زیرساخت‌های بهداشتی و درمانی خاطرنشان کرد: مدیریت ارشد استان توجه ویژه‌ای به ارتقای سطح خدمات انتقال خون دارد و در همین راستا، پیگیری‌های لازم برای تکمیل پروژه‌های ساختمانی و تجهیزاتی این سازمان در استان بوشهر با جدیت دنبال خواهد شد.

وی در پایان با دعوت از عموم مردم به‌ویژه جوانان برای پیوستن به صف اهداکنندگان خون، یادآور شد: توسعه فرهنگ اهدای خون ضامن ارتقای سلامت جامعه و افزایش ضریب امنیت درمانی در مواجهه با حوادث و بیماری‌هاست.