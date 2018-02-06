«دارکوب» قصه روان و پرریتمی دارد/ چالش های دوربین روی دست

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا برازنده مدیر فیلمبرداری فیلم سینمایی «دارکوب» درباره همکاری مجددش با بهروز شعیبی در این فیلم سینمایی گفت: حدود هفت ماه پیش از آغاز فیلمبرداری صحبت های طولانی با بهروز شعیبی درباره فیلم داشتیم و همانجا متوجه شدم فضای «دارکوب» برایم جذاب است.

وی افزود: «دارکوب» با تجربه پیشین شعیبی به لحاظ شیوه روایت، نوع پرداخت و قصه بسیار متفاوت است.

این فیلمبردار سینما با تاکید بر اینکه همکاری با بهروز شعیبی برایش لذت بخش است، بیان کرد: آثار این کارگردان به لحاظ فیلمبرداری تنوع خوبی دارند و در «دارکوب» تمامی پلان ها دوربین روی دست بود و بهروز شعیبی هم تاکید داشت دوربین کمتر ایستایی داشته باشد و شخصیت ها و دوربین در حرکت باشند تا قصه روان و پر ریتمی را ایجاد کنیم. در نهایت فیلمبرداری این فیلم سینمایی چالش جدیدی برای من محسوب می شد.

برازنده در پایان صحبت هایش درباره حضور فیلم «هجوم» به کارگردانی شهرام مکری در جشنواره فیلم برلین بیان کرد: برای من فیلمبرداری این اثر سینمایی بسیار خاص و ویژه بود و تجربه ارزشمندی به حساب می آید. معتقدم «هجوم» را نمی توان با جریان اصلی سینما مقایسه کرد و خوشحالم که این اثر در جشنواره فیلم برلین حضور دارد، برای آن آرزوی موفقیت می کنم و امیدوارم در عرصه های جهانی بدرخشد.