مجموعه خاطرات فرماندهان نیروی دریایی باید ترجمه شود

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم رونمایی از مجموعه کتاب «قصه‌های دریاـ» شامل خاطرات فرماندهان نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران که به تازگی از سوی انتشارات سوره مهر منتشر شده است، صبح امروز در حوزه هنری برگزار شد.

در این مراسم محسن مومنی‌شریف رئیس حوزه هنری در سخنانی عنوان داشت: اتفاق ۳۹ سال پیش و حادثه انقلاب اسلامی چیزی نبود که تحلیل‌گران سیاسی جهان بتوانند آن را پیش‌بینی کنند و باید آن را فراتر از این‌ها و لطف و فضل الهی و عملی از جنس معجزه دانست.

وی افزود: انقلاب اسلامی به ما هویت تازه‌ای داد و نشان داد برای شناخت مردم ایران باید مطالعات تازه‌ای داشت. در ادامه دفاع مقدس نیز به مردم ما هویت تازه‌ای بخشید و تصویر تسلیم‌ناپذیری آنها را به جهانیان ارائه داد. امروز ما وظیفه ترویج این فرهنگ را داریم و نسل‌های بعد باید از این مساله مطلع باشند. این فرهنگ و روحیه باید زنده بماند و ترویج یابد. متن‌هایی که امروز از آنها رونمایی می‌شود در همین راستا نوشته شده است و فرصتی را پیش روی خالقان سایر هنرها قرار می‌دهد تا نسل‌های تازه را با پدیده‌های جدیدی آشنا سازند.

سید صادق رضایی رئیس حوزه هنری کودک و نوجوان نیز در این مراسم در سخنانی با اشاره به تفاهم‌نامه میان حوزه هنری و نیروی دریایی ارتش برای تولید این مجموعه گفت: مخاطب نوجوان امروز حق دارد بر اساس زندگی و زیست قهرمانان سرزمین خودش به محتوای ادبی دست پیدا کند و چنین دست آثاری است که با تولید شدن راه را برای فهم و ادامه راه دفاع از ایران پیش روی آنها باز می‌کند.

وی ادامه داد: امروز اگر دست به قلم نبریم و ننویسیم، انقلاب و دفاع مقدس را آنطور که روشنفکرنماها دوست دارند برای نسل جوان ما معرفی می‌کنند. این آثار نوشته شده تا جلوی تحریف‌های اینچنین را بگیرند.

وی در پایان خواستار حمایت نیروی دریایی ارتش از ادامه روند تولید این دست آثار شد.

مرتضی سرهنگی مدیر دفتر مطالعات ادبیات پایداری حوزه هنری نیز در این مراسم در سخنانی عنوان کرد: این آثار برای حوزه هنری قدمی بزرگ و برای نیروی دریایی قدمی کوچک به شمار می‌رود و آغازی است برای گردآوری و انتشار خاطرات دفاع مقدسی این نیرو.

وی افزود: سرباز جنگ اگر خاطراتش را بیان نکند، جنگش را ناقص رها کرده است اما اگر آن را نوشت تا ابد ایستاده باقی می‌ماند. نباید فکر کرد که بیان خاطرات دفاع مقدس خودخواهی است. این خاطرات و بیان آنها مانند لوکوموتیو قطار سایر واگن‌ها را به دنبال خود خواهد کشید.

امیر دریادار حسین خانزادی فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی نیز در این مراسم در سخنانی با تشکر از حوزه هنری برای تالیف و تدوین این مجموعه از نیروهای تابع امر خود خواست تا در مطالعه و ترویج این مجموعه تلاش جدی داشته باشند.

وی در ادامه با اعلام برگزاری اجلاس فرماندهان نیروهای دریایی ۶۰ کشور جهان در تهران طی اردیبهشت ماه سال آینده خواستار ترجمه این مجموعه و آماده شدن نسخه انگلیسی آنها برای ارائه به این فرماندهان در قالب این اجلاس شد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود از نوشتن به عنوان یک ابزار کسب قدرت اجتماعی یاد کرد و تصریح کرد: انسان برای دستیابی به قدرت برتر باید دانش‌اندوزی کند و یکی از مهمترین راه‌های دانش‌اندوزی نوشتن است اما باید دقت داشت که نوشتن نباید تنها دارای برد داخلی باشد.