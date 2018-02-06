قطعاً در سال ۹۷ قیمت بنزین افزایش نخواهد داشت

به گزارش خبرنگار مهر، در حاشیه جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت در نشست خبری گفت: رئیس مجلس در نیمه راه بررسی لایحه بودجه تشخیص دادند که برای پاره ای از مسائل از جمله برنامه هایی که نیاز است در قانون بودجه ۹۷ مدنظر قرار گیرد، جلسات کمیسیون تلفیق تشکیل شود.

وی تاکید کرد: دولت برای نکاتی که آقای لاریجانی فرمودند، برنامه های متعددی دارد، ۱۲ برنامه برای سرمایه گذاری به مبلغ ۷۳ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان انجام داده ایم.

رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: در بخش مسکن و بافت فرسوده قصد داریم ۳۰۰ هزار شغل جدید ایجاد کنیم که این امر نه تنها از جنبه اشتغال مهم است بلکه موجب مقاوم سازی ابنیه شهری و روستایی در مقابل زلزله خواهد شد.

نوبخت در خصوص راهکار دولت برای مقابله با آلودگی هوا گفت: دولت با دو برنامه برای نوسازی ناوگان درون شهری و برون شهری زمینه ای را ایجاد خواهد کرد تا در سال ۹۷ ضمن اقدام برای کاهش آلودگی هوا و کاهش مصرف سوخت بتوانیم ۲۵ هزار شغل جدید از این محل ایجاد کنیم.

سخنگوی دولت در خصوص حذف یارانه ها نیز گفت: دولت برای ریشه کن کردن فقر مطلق مصمم است تا به همه اقشار کم درآمد یارانه بدهد.

وی ادامه داد: آنچه آقای لاریجانی بیان کردند و مجلس برای این منظور به کمیسیون تلفیق حدود یک هفته فرصت داد، در واقع در راستای بررسی برنامه های دولت است. دولت برای همه مواردی که آقای لاریجانی فرمودند برنامه دارد. البته استقبال می کنیم کمیسیون تلفیق نقش مضاعفی برای بررسی برنامه های دولت بگذارد.

وی اظهارداشت: بعد از رد کلیات لایحه بودجه نیز مصوبات کمیسیون تلفیق به گونه ای بود که بیشتر لایحه دولت مدنظر قرار گرفت و تصویب شد. الان هم امیدواریم تا برنامه های کمیسیون تلفیق کمک کند تا به اهداف خود در سال ۹۷ دست یابیم.

نوبخت تاکید کرد: دولت در چارچوب ارقامی که برای نیروی مسلح مدنظر داشته است اقدام کرده و تصویب کرده است و به مجلس ارائه داده است و بودجه دفاعی کشور کاهش نیافته است.

وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه ممکن است در سال ۹۷ افزایش قیمت بنزین را داشته باشیم گفت: قطعاً جواب شما خیر است.

نوبخت در پاسخ به سوالی در خصوص اینکه روزنامه های انگلیسی هزینه حضور ایران در عراق، سوریه و یمن را ۱۶ میلیارد ذکر کرده اند، گفت: این سخنان نادرست است. نگرانی انگلیس از حمایت نا به حقی است که از دولت سعودی در کشتار مردم به ویژه کودکان یمنی می کند پس دولت انگلیس باید پاسخگو این باشد که چه مقدار تسلیحات کشتار جمعی و انواع بمب ها را در اختیار دولت سعودی قرار داده است که موجب فاجعه انسانی در یمن شده است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه در خصوص سیاست دولت نسبت به یارانه بگیران گفت: ما در چارچوب قانون هدفمند کردن یارانه ها به خانوارهای نیازمند یارانه می دهیم. سیاست دولت این نیست که ۸۰ میلیون را بگردد تا به نیازمندان یارانه بدهد. از مجلس درخواست داریم که مشخص کند چه کسانی می توانند یارانه دریافت کنند. نگوید چه کسانی شایسته دریافت یارانه نیستند.

سخنگوی دولت در خصوص جلسات کمیسیون تلفیق برای بررسی چالش های کشور گفت: انتظار داریم جلسات کمیسیون تلفیق راهگشا باشد و به فرمول مشترکی برای حذف یارانه ها و کاهش فقر مطلق برسیم.

وی تاکید کرد: اگر اصلاحی در قیمت حامل های انرژی انجام شود در ارتباط با سیاست یارانه ای و فقرزدایی نیست.

نوبخت در پاسخ به این سوال که آیا در سال ۹۷ باید منتظر افزایش قیمت حامل های انرژی باشیم، تاکید کرد: خیر.

رئیس سازمان برنامه و بودجه در پاسخ به سوال دیگری در خصوص حقوق بازنشستگان گفت: دولت معتقد به لزوم ترمیم حقوق بازنشستگان است.

تئوری دولت برای یارانه ها پرداخت اقشار نیازمند است

سخنگوی دولت در ادامه نشست خبری خود در پاسخ به خبرنگار خبرگزاری مهر، در خصوص ساز و کار اجرایی مدنظر دولت برای شناسایی افراد نیازمند و غیرنیازمند در هدفمندسازی یارانه ها، اظهار داشت: روش مدنظر دولت برای اینکه یارانه ها به افراد مستحق و شایسته دریافت برسد، این بوده است که دقیقاً بدانیم چه کسانی نیازمند دریافت هستند؛ این اقشار باید مشخص شوند و شناسنامه دار باشند، اما اینکه بگوییم دولت پردرآمدها را شناسایی و حذف کند، باید بدانیم که معنای آن خیلی گسترده است.

نوبخت تصریح کرد: اگر بین دو حالت شک کنیم که فردی استحقاق دریافت یارانه را دارد یا خیر، حتما به نفع اینکه استحقاق دریافت دارد عمل می کنیم و در گذشته هم این طور بود که اگر کسانی به اشتباه یارانه شان قطع شده، دولت آن را برگردانده است.

مطالعات مربوط به حوادث و اعتراضات اخیر انجام شده و در حال جمع بندی است

معاون رئیس جمهور در پاسخ به سوال خبرنگاری در خصوص حوادث اخیر صورت گرفته و ادعای اینکه بخش عمده آنها معیشتی بوده است، گفت: اینکه شما گفتید همه اینها معیشتی بوده و در این دعوا نرخ گذاشته اید سوال این است که آیا اثبات شده است؟ یک پدیده اجتماعی باید مطالعه شود و این خواسته دولت بوده و در حال انجام است و به نتایجی هم رسیده است.

وی افزود: مسائل اجتماعی، معادلات یک مجهولی نیستند که به یک جواب برسیم؛ اینها مسائل ماتریسی هستند.

سخنگوی دولت با بیان اینکه برخی از این اقدامات آنقدر سخیف و غیرقابل توجیه بوده که از آنها یاد نمی کنم، عنوان کرد: دولت مطالعات خودش را انجام داده و در حال جمع بندی است و به وقتش انجام می شود.

دولت از نوسان بازار ارز و تضعیف پول ملی، نفعی نمی برد

نوبخت همچنین درباره نوسانات نرخ ارز گفت: در این رابطه کارهایی در دست انجام است که در جهت ثبات بخشی به بازار عمل شود؛ ما نمی خواهیم یک بار دیگر حادثه صندوق های سپرده موسسات مالی و اعتباری تکرار شود و به این فکر می کردند سود بیشتری در آنجاست، اما یک باره حباب ترکید.

وی افزود: این نادرست است که تصور کنیم دولت برای جبران کسری بودجه خود، بازار ارز را متشنج می کند؛ دولت از تضعیف پول ملی نفعی نمی برد.

از فهرست دوتابعیتی ها بی خبرم

سخنگوی دولت دوازدهم در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره فهرست صدنفره مدیران دو تابعیتی در کمیسیون امنیت ملی و اقدام دولت در رابطه با این مدیران گفت: به عنوان سخنگوی دولت از این مسئله بی خبرم. ممکن است در جلسات کمیسیون مجلس و وزارت خانه مربوطه، جلساتی برگزار شده باشد اما به طور کلی، دولت در هر مورد قانون را اجرا می کند.

نوبخت در پاسخ به سوال دیگری درباره اعتبار مصوب برای کمیته ملی المپیک و اینکه چه میزان تخصیص یافته و در سال آینده چگونه پرداخت خواهد شد، تصریح کرد: رابطه پرداخت بودجه، ضرورت انجام یک کار است؛ مثلاً دولت نمی تواند بگوید که چون منابع لازم را نداریم، پول بلیت ورزشکاران را برای سفر به مسابقات بین‌المللی نمی توانیم پرداخت کنیم.

وی تأکید کرد: به همین جهت برای کمیته ملی المپیک نیز براساس توافق صورت گرفته تخصیص مناسب انجام شده که جزئیات آن را می توانید از آقای صالحی امیری بپرسید.