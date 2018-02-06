هواداران فردا به ورزشگاه بیایند/ دربی تبریز برای ما مثل فینال است

به گزارش خبرنگار مهر، ارطغرول ساغلام ظهر امروز سه شنبه در نشست خبری قبل از بازی دو تیم تراکتورسازی و گسترش فولاد تبریز اظهار داشت: فردا باید در دربی تبریز به میدان برویم، تیم حریف هم آماده است و بازیکنان خوبی دارد.

وی سپس با بیان اینکه فردا بازی مهمی با گسترش فولاد داریم، گفت: اگر ۳ امتیاز را بگیریم از پایین جدول فاصله می گیریم.

ساغلام با اشاره به اینکه پیروزی در بازی فردا آسان نیست، ادامه داد: می‌ خواهیم به بالای جدول نگاه کنیم و برای همین این بازی برای ما حکم یک فینال را دارد.

وی گفت: من به بازیکنانم اطمینان دارم. فردا قرار است بسیار مسئولیت ‌پذیرانه رفتار کنند و یک بازی که لایق خودشان است را قرار است ارائه دهند.

سرمربی تراکتور افزود: بازی فردای ما از این جهت فینال گونه است که روز دوشنبه در لیگ قهرمانان آسیا یک جنگ تمام عیار قرار است برای ما شروع شود.

ساغلام در خصوص مصدومان و محرومان تیمش گفت: ایران پوریان مصدومیتی داشت ولی دیروز با تیم تمرین کرد. اسلامی خواه را نیز در اختیار ندارم، بقیه بازیکنان را در اختیار داریم.

وی گفت: ما وقتی که به جدول نگاه می‌کنیم می‌بینیم که گسترش تیم خیلی خوبی است و با مربی جدیدشان یک پیشرفت خیلی خوبی از خود نشان دادند. قرار است با یک تیم خوب یک بازی سخت را داشته باشیم. ما دو بازی خارج از خانه داشتیم. این دو بازی برای ما خیلی خوب تمام شد.

سرمربی تراکتورسازی سپس ادامه داد: قرار است برای اولین بار همراه طرفدارانمان مقابل گسترش فولاد به میدان برویم. می‌خواهیم به گونه‌ای بازی کنیم که اعتماد طرفداران‌مان نسبت به ما کم نشود.

وی با اشاره به اینکه انعکاس این بازی در دیدارهای آینده ما خیلی تاثیرگذار است، گفت: در بازی‌هایی که ما خوب نتیجه گرفتیم همیشه با مشکل روبه‌رو می‌شویم. اما من به بازیکنانم توضیح داده‌ام که این جایگاهی که ما داریم هیچ کس را خوشحال نمی‌کند. در نتیجه ما باید بازی‌های بیش‌تری را برنده شویم تا هواداران‌مان را خوشحال کنیم.

سرمربی تراکتور ادامه داد: ما برای بازی فردا هیچ عذر و بهانه‌ ای برای از دست رفتن امتیاز نداریم.

سرمربی تراکتورسازی با اشاره به اینکه از هواداران می‌خواهم آنچه لایق و شایسته شهر ما است را انجام دهند، گفت: هواداران باید فقط تیم را حمایت کنند و به مسائل دیگر مشغول نشوند که این مسئله تاثیر منفی روی کار نگذارد.

وی گفت: نتیجه هرچه باشد هوادارانمان از تیم حمایت کنند و فقط فکر بازی باشند.

ساغلام در خصوص بازیکنان خارجی تراکتورسازی نیز اظهار داشت: این بازیکنان در تمرینات حضور دارند و در صورت نیاز فردا از آنها استفاده می ‌کنیم.

وی در خصوص اولین بازی آسیایی تیمش نیز گفت: ما باید در مسقط به میدان برویم ولی دوست داشتیم در تبریز بازی کنیم.